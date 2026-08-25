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Así es la actualidad del ‘Chino’ Huerta a la espera de que se confirme su regreso a Pumas

César Huerta no tuvo el paso esperado por Anderlecht. Repasamos sus números y con qué actualidad llegaría a Pumas.

César Huerta volvería a Pumas
© Getty ImagesCésar Huerta volvería a Pumas

Todo indica que César ‘Chino’ Huerta volverá a Pumas tras su paso europeo por el Anderlecht. Y de hecho el extremo de la Selección Mexicana arribaría a la Ciudad de México esta misma semana para firmar y ya ponerse a disposición de Esteban Solari.

El ‘Chino’ Huerta se fue del conjunto auriazul en enero de 2025. El extremo se fue con grandes expectativas de hacerlo bien en el Anderlecht y de poder crecer tanto en el futbol belga como en el Viejo Continente, pero por distintas razones esto no ha sido posible.

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Los detalles del paso de Chino Huerta por Anderlecht

Una de las principales razones fueron las lesiones. César Huerta jugó un total de 38 partidos con el Anderlecht y anotó 5 tantos, pero en la pasada temporada solo estuvo presente en 17 encuentros y convirtió nada más que 2 goles y no brindó ninguna asistencia.

El mexicano se perdió más de 25 partidos de la campaña pasada por lesión. César Huerta tuvo una pubalgia que le generó complicaciones e incluso el futbolista se operó en dos ocasiones para recuperarse mejor.

César Huerta en el Mundial 2026 (Getty Images)

César Huerta en el Mundial 2026 (Getty Images)

El extremo llegó a tiempo a rehabilitarse para que Javier Aguirre cuente con él y lo convoque para el Mundial 2026, aunque luego el ‘Chino’ Huerta solo sumó 6 minutos en la Copa del Mundo en el juego frente a Corea del Sur por la Fase de Grupos.

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El futbolista de la Selección Mexicana no jugó ningún partido con el Anderlecht en la temporada que acaba de iniciar y solo estuvo como suplente en un juego de los 7 que disputó el conjunto belga. De esta manera, ‘Chino’ Huerta no llegará con un buen presente a Pumas.

No obstante, en Pedregal esperan que César Huerta recupere su buen nivel y además el extremo tendrá un protagonismo con Pumas que no lo ha tenido últimamente tanto en Anderlecht como en el Tri.

En síntesis

  • César Huerta volvería a Pumas tras su paso europeo por el Anderlecht.
  • César ‘Chino’ Huerta disputó 38 partidos y marcó cinco goles en el Anderlecht.
  • César Huerta sumó únicamente seis minutos disputados en el Mundial 2026.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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