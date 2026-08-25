Así es la actualidad del ‘Chino’ Huerta a la espera de que se confirme su regreso a Pumas

César Huerta no tuvo el paso esperado por Anderlecht. Repasamos sus números y con qué actualidad llegaría a Pumas.

Todo indica que César ‘Chino’ Huerta volverá a Pumas tras su paso europeo por el Anderlecht. Y de hecho el extremo de la Selección Mexicana arribaría a la Ciudad de México esta misma semana para firmar y ya ponerse a disposición de Esteban Solari.

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El ‘Chino’ Huerta se fue del conjunto auriazul en enero de 2025. El extremo se fue con grandes expectativas de hacerlo bien en el Anderlecht y de poder crecer tanto en el futbol belga como en el Viejo Continente, pero por distintas razones esto no ha sido posible.

Los detalles del paso de Chino Huerta por Anderlecht

Una de las principales razones fueron las lesiones. César Huerta jugó un total de 38 partidos con el Anderlecht y anotó 5 tantos, pero en la pasada temporada solo estuvo presente en 17 encuentros y convirtió nada más que 2 goles y no brindó ninguna asistencia.

El mexicano se perdió más de 25 partidos de la campaña pasada por lesión. César Huerta tuvo una pubalgia que le generó complicaciones e incluso el futbolista se operó en dos ocasiones para recuperarse mejor.

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César Huerta en el Mundial 2026 (Getty Images)

El extremo llegó a tiempo a rehabilitarse para que Javier Aguirre cuente con él y lo convoque para el Mundial 2026, aunque luego el ‘Chino’ Huerta solo sumó 6 minutos en la Copa del Mundo en el juego frente a Corea del Sur por la Fase de Grupos.

Chino Huerta en la temporada actual

El futbolista de la Selección Mexicana no jugó ningún partido con el Anderlecht en la temporada que acaba de iniciar y solo estuvo como suplente en un juego de los 7 que disputó el conjunto belga. De esta manera, ‘Chino’ Huerta no llegará con un buen presente a Pumas.

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No obstante, en Pedregal esperan que César Huerta recupere su buen nivel y además el extremo tendrá un protagonismo con Pumas que no lo ha tenido últimamente tanto en Anderlecht como en el Tri.

En síntesis