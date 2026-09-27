Afición encara a los jugadores de Pumas

La afición auriazul se le fue con todo a los jugadores, luego de la lamentable derrota en casa.

Pumas tuvo una dura derrota este domingo en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo, como la afición, pensaba que ante Atlético de San Luis en casa, el resultado era más a su favor, si no se podía conseguir la victoria, seguramente un empate lograrían, pero se llevaron una sorpresa y con un duelo inhabitual con varios penales marcados, perdieron 2-3.

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El conjunto potosino vino a la casa universitaria a llevarse los tres puntos, por lo que inmediatamente la afición comenzó a señalar a Esteban Solari como el principal culpable de la derrota y es que hay que recordar que el torneo anterior venían de haber hecho un buen torneo hasta llegar a la final de la mano de Efraín Juárez.

Afición arremete contra jugadores de Pumas

Pero eso no fue todo, sino que estos reclamos fueron en redes sociales, pero de manera presencial, los aficionados que se dieron cita en el EOU mostraron la molestia que tenían con el resultado y al término del encuentro cuando los futbolistas pasaron por el túnel, comenzaron a insultarlos por el marcador del encuentro.

En un video que comparte Récord se puede ver cómo los aficionados se acercan a la zona por la que está saliendo el equipo, algunos comienzan a abuchearlos, mientras que otros sueltan varios insultos contra cada uno de ellos. Debido a las sanciones en redes, no se escucha qué es lo que les gritan, pero cada frase ha sido censurada.

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¡LA AFICIÓN DE PUMAS EXPLOTÓ! 😡🐾



Tras la derrota ante San Luis, los aficionados auriazules les tiraron con todo a los jugadores, entre abucheos y fuertes insultos al finalizar el partido. pic.twitter.com/r62HRFunTI — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 27, 2026

De esta manera, podemos saber que eran palabras altisonantes las que estaban lanzando hacia los futbolistas y por esa razón en la conferencia de prensa, Solari aceptó la culpa, ya que sabían que podían conseguir los tres puntos y se les fue de las manos. Ahora falta esperar sus próximos resultados, después de esta reacción en las gradas.

En síntesis

Pumas perdió 2-3 ante Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario .

perdió ante en el . Esteban Solari fue señalado por la afición como el principal culpable de la derrota.

fue señalado por la afición como el principal culpable de la derrota. Récord compartió un video donde los aficionados insultan a los jugadores en el túnel.