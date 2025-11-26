En días recientes se dio a conocer que Pumas estaba interesado en James Rodríguez, el colombiano era una de las opciones, tomando en cuenta que el jugador ya no renovaría con León. Pero el tema de su alto salario haría que el futbolista no fuera considerado como algo real, aunado a que debía ser un fichaje que ayudara más como delantero.

Sin embargo, en esta ocasión el conjunto auriazul sí estaría consiguiendo el fichaje de un colombiano, lamentablemente no es el que se esperaba y al parecer sí es lo que se necesitaba. Ante la baja de Guillermo Martínez por lesión y la de José Juan Macías por la misma razón, para el equipo lo ideal era buscar a alguien que pudiera suplir esa función.

¿El nuevo fichaje de Pumas?

De acuerdo con César Luis Merlo, la opción que está buscando el club universitario es la del colombiano Chicho Arango. El actual futbolista de San José Earthquakes ya tuvo un paso muy corto dentro de la Liga MX formando parte de Pachuca, equipo con el que logró hacer cinco goles y un par de asistencias, por lo que es una buena opción.

¿Quién es el Chicho Arango?

Cristian Arango es el jugador que buscan en Pumas y según la misma fuente, las negociaciones por él ya están avanzadas. Y es que cabe mencionar que para el Apertura 2025 era una de las opciones que tenía la directiva, pero cuando se buscó el mercado de la Major League Soccer ya se había cerrado, por eso no pudo concretarse.

De acuerdo con su última etapa en la MLS con esta escuadra, sumó un total de 30 partidos en los que tuvo la oportunidad de colgar 13 dianas, mientras que acumuló 3 asistencias. Los clubes en los que ha estado son Envigado, Millonarios, Benfica B, Real Salt Lakey LAFC. Ante esto se espera que en los próximos días se llegue a un acuerdo entre ambas partes.

En síntesis

