En el partido de los Cuartos de Final con Cruz Azul el conjunto de Chivas tuvo varias situaciones que hicieron que perdieran la oportunidad de llegar a las Semifinales del Apertura 2025. Si bien la más decisiva fue la falla de Javier Hernández desde los 11 pasos, la ausencia del goleador, Armando González terminó también por condicionarlos.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, para este duelo Gabriel Milito decidió darle la oportunidad a Cade Cowell, el delantero ha tenido buenas apariciones cuando se le ha necesitado y ante la ausencia de “La Hormiga” él fue uno de los elementos que sin pensarlo tomó las riendas del equipo y abrió el marcador para poner en predicamentos a la escuadra rival.

¿Quién saldría de Chivas para el Clausura 2026?

El problema es que la culminación de este torneo que pintaba muy bueno hará que varios jugadores que no se sienten aprovechados salgan de la plantilla, sobre todo en le ataque, ya que en las últimas horas han sonado varios jugadores que podrían llegar al conjunto rojiblanco y que de cierta manera pelearían por un lugar importante.

Ante eso Cowell sabe que no es uno de los jugadores que rescatarían y de acuerdo con la información del periodista René Tovar, el jugador del Rebaño sería otro de los que saldría de la plantilla con rumbo a la MLS y es que afirma la fuente que en México no hubo ofertas para él y que su futuro sería volver al futbol en Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

¿A qué equipo de la MLS se va?

La misma fuente menciona que el equipo que ha mostrado interés por él es precisamente el Red Bull New York, por lo que en los próximos días podría darse a conocer la baja del conjunto. Ante esto, se espera que los elementos que lleguen puedan sumar mucho a la parte del ataque con la idea de llegar más lejos en el próximo torneo.

ver también El nuevo destino que eligió Chicharito Hernández tras su difícil final en Chivas

En síntesis

La falla de penal de Javier Hernández fue decisiva en la eliminación de Chivas en Cuartos de Final ante Cruz Azul.

de fue decisiva en la eliminación de en Cuartos de Final ante Cruz Azul. El delantero Cade Cowell se perfila para salir de Chivas rumbo a la MLS al no tener ofertas en México, según René Tovar .

se perfila para salir de rumbo a la al no tener ofertas en México, según . Armando González fue una ausencia condicionante para Chivas en el partido contra Cruz Azul.

Publicidad