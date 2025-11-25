Pumas UNAM no estuvo a la altura de las circunstancias a lo largo de todo el año, quedando fuera de la Liguilla tanto en el Clausura 2025 como en el Apertura 2025. Los universitarios no lograron superar ninguno de los Play-In y la molestia de la afición fue más que evidente.

El equipo dirigido por Efraín Juárez nunca encontró regularidad y, aunque tuvo oportunidades para meterse entre los ocho mejores, terminó recibiendo un duro golpe de realidad en el Estadio Hidalgo hace unos días, cuando Pachuca lo dejó fuera nuevamente.

La temporada terminó siendo muy pobre para un club que está acostumbrado a competir por cosas importantes. Ni el rendimiento colectivo ni las individualidades alcanzaron, y el cierre del año dejó muchas más preguntas que respuestas. Lo único claro es que Pumas deberá replantearse varios aspectos si quiere volver a ser protagonista.

Ahora se vienen meses complicados, en los que la institución tendrá que trabajar para reconstruirse y salir de esta situación. Como sucedió en el último mercado de pases, el Clausura 2026 podría traer movimientos importantes, con la posibilidad de varias salidas y nuevas incorporaciones que permitan dar un giro profundo al proyecto deportivo.

Después de la eliminación, uno de los que alzó la voz fue Keylor Navas. El arquero costarricense se mostró muy golpeado por lo sucedido, pero al mismo tiempo transmitió un mensaje de esperanza, confiando en que el equipo podrá levantarse y mejorar de cara al futuro inmediato.

Las palabras de Keylor Navas

“Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos. Este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo! GOYA!”, escribió en sus redes sociales.

