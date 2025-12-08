Es tendencia:
Pumas UNAM

¡Otra vez lejos de Pumas! El nuevo equipo en el extranjero que fichará a Juan Ignacio Dinenno

Juan Ignacio Dinenno ya se despidió de su actual conjunto y ahora va por otro equipo que lo deja más lejos de Pumas.

Por Marilyn Rebollo

Dinenno ya tiene un nuevo equipo y no es Pumas
© Getty ImagesDinenno ya tiene un nuevo equipo y no es Pumas

Juan Ignacio Dinenno es uno de los jugadores que más ha dejado una huella en Pumas, el delantero fue uno de los más queridos del equipo y ahora que el equipo está en la búsqueda de un elemento que pueda conseguir goles, la opción de que el argentino regrese sigue estando intacta, pero de nueva cuenta esto no será posible.

Se despidió de Sao Paolo

El exfutbolista universitario formó parte del Sao Paolo, equipo brasileño del que se despidió. El día de hoy el jugador compartió un mensaje en sus redes sociales donde le decía adiós a esta escuadra, agradeciendo lo que le pudieron dar, pero lamentablemente su continuidad ya no estaba en ese conjunto y ahora se ha ligado a uno nuevo.

“¡Gracias Tricolor! Muchas gracias compañeros, personal técnico, directivos y a todos los que forman parte de este enorme club, hogar de maravillosos fans. Vine con un gran deseo y metas aún mayores, lamentablemente no pude lograrlas. ¡Espero que este club vuelva a competir donde realmente merece estar!”

Juan Ignacio Dinenno

El nuevo equipo de Dinenno

Cabe mencionar que el jugador ahora tendrá un nuevo destino en el futbol y estaría llegando al futbol colombiano, especialmente al Deportivo Cali. Y es que aunque aún no lo han presentado de manera oficial el futbolista ya fue visto en las instalaciones del club listo para que pueda tener sus exámenes médicos con la institución.

De acuerdo con el periodista colombiano, Camilo Arias, en caso de que Dinenno pase los exámenes estaría siendo presentado a lo largo de la semana. Las primeras imágenes de él ya están siendo compartidas en los medios de ese país donde se puede ver que va arribando, aunque aún no viste los colores de este nuevo equipo.

En síntesis

  • El exfutbolista de Pumas, Juan Ignacio Dinenno, se despidió de Sao Paulo de Brasil.
  • Juan Ignacio Dinenno estaría llegando al futbol colombiano con el Deportivo Cali.
  • El jugador ya fue visto en las instalaciones del Deportivo Cali para sus exámenes médicos, aunque aún no es presentado oficialmente.
  • A pesar de que Pumas está buscando un delantero, el regreso de Juan Ignacio Dinenno no será posible.
