Las Chivas de Guadalajara dieron un golpe sobre la mesa este jueves en el mercado del futbol mexicano. El ‘Rebaño Sagrado’ abrochó la llegada de Brian Gutiérrez, volante ofensivo pretendido por varios equipos este invierno. El conjunto rojiblanco se adelantó a todos y se quedó con un joven talento que dará que hablar en el futuro.

Para el equipo de Gabriel Milito tiene un gusto duplicado esta contratación: no sólo incorporaron un gran jugador, sino que le ganaron la pulseada a los Rayados de Monterrey. El poderoso club regiomontano, con millones de dólares en sus arcas, perdió el mano a mano ante Chivas y quedó fuera de la carrera de la negociación por el volante.

Según reveló César Luis Merlo, que dio a conocer la noticia, el ‘Rebaño’ le entregó un contrato muy jugoso al futbolista con una duración a largo plazo, además de llegar rápido a un acuerdo con Chicago Fire. El Guadalajara aprovechó que Monterrey está con la cabeza en las semifinales de la Liguilla, y rápidamente alcanzó a un arreglo por su primer refuerzo.

Chivas cerró la contratación de Brian Gutiérrez [Foto: Getty]

Por otro lado, el jugador se mostró muy entusiasmado con el proyecto que le propuso la directiva y el cuerpo técnico de Chivas. Le prometieron ser una pieza muy importante del proceso futuro, y la buena campaña del Guadalajara en este torneo agradó también al mdiocentro. Brian Gutiérrez se decidió ante las propuestas y eligió a los rojiblancos.

Hasta el momento, el reportero especialista en mercado de fichajes no adelantó la cifra final del acuerdo. Sin embargo, la suma rondaría su cotización de mercado (5 millones de dólares según Transfermarkt). Será una operación de relevancia por la que Chivas hará un esfuerzo económico, acorde a la calidad del futbolista que van a fichar.

Durante su estadía en Chicago Fire, Brian Gutiérrez aportó 21 goles y 25 asistencias en 164 partidos disputados en el futbol de los Estados Unidos. Luego de la experiencia en la Major League Soccer, tendrá su primer paso fuera del país y será en las Chivas de Guadalajara. Allí, lo esperan con los brazos abiertos para ser titular en el equipo de Gabril Milito.

