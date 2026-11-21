Pumas recibe este sábado en CU a Rayados con la ilusión de obtener un triunfo y así meterse en la Liguilla de la Liga MX. Sin embargo, el conjunto auriazul no depende de sí mismo e incluso podría entrar a jugar el partido ante Monterrey ya sin posibilidades si es que otros resultados no se le dan.

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Esteban Solari ha sido muy cuestionado a lo largo del torneo por el rendimiento irregular del equipo y su figura será aún más criticada en caso de que Pumas no entre en la Liguilla. No obstante, César Huerta respaldó el trabajo del entrenador argentino.

“Nosotros también debemos tomar la responsabilidad porque el Tano nos da las herramientas para salir a disputar el partido, pero después nosotros accionamos y, en juego, tuvimos creo que cinco penales. Ya son cosas que no dependen del Tano, entonces también yo creo que nosotros debemos tomar la responsabilidad que nos toca y afrontarlo de esa manera. Nosotros estamos a muerte con el Tano“, comenzó diciendo el ‘Chino’ en conferencia de prensa.

“Si bien al principio nos costó no agarrar la idea que tenía el Tano sino los conceptos de presión, de una cuestión más táctica, yo creo que hemos ido partido a partido mejorando eso y se ha notado. Por ahí dejamos ir muchos puntos por desconcentraciones y errores puntuales y con esos puntos está claro que ahorita en este momento nos tendrían en otra situación, pero es lo que nos tocó, es lo que estamos viviendo y creo que estamos afrontándolo de esa manera y, si bien aún tenemos la esperanza, el equipo está con esa buena vibra”, agregó el extremo mexicano.

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Por último, César Huerta mencionó que Pumas hará lo posible para ganarle a Rayados: “El equipo sabe perfectamente que lo único importante es lo que depende de nosotros y es lo que hemos trabajado durante la semana y lo concentrados que debemos salir a jugar ese partido porque sabemos que no tenemos margen de error y ya hay cosas de resultados que no dependen de nosotros. Entonces, yo creo que el equipo está enfocado en lo que depende de nosotros, que es salir a ganar“.

Así está la tabla actualmente

En síntesis

César Huerta respaldó públicamente la continuidad del técnico Esteban Solari en conferencia de prensa.

respaldó públicamente la continuidad del técnico en conferencia de prensa. Pumas recibe a Rayados este sábado en CU buscando clasificar a la Liguilla .

recibe a este en buscando clasificar a la . Esteban Solari recibió varias críticas a lo largo del torneo.