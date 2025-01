Pumas UNAM no logró pasar del empate ante Atlas, equipo ante el cual igualó 0-0 en el Estadio Olímpico Universitario por la tercera jornada del Clausura 2025 de la Liga MX. En la previa del encuentro, Luis Raúl González, presidente de Pumas UNAM, habló con los medios de comunicación en las inmediaciones del CU y dejó varias frases para destacar.

Una de ellas tuvo que ver con los posibles movimientos que se podrían llevar a cabo en lo que resta del mercado de fichajes de invierno en el conjunto felino. Al respecto, el directivo no descartó la posibilidad de que se produzcan más llegadas y salidas en la plantilla de Gustavo Lema y aseguró: “Esto no se acaba hasta que se acaba. Es decir, el cierre del registro está latente. Y mientras siga vivo el registro todo puede pasar”.

En ese sentido, el mandamás universitario se refirió a los rumores de salida que envuelven a dos futbolistas del equipo auriazul: Rogelio Funes Mori y Julio González. Sobre este primero, Luis Raúl González aseveró que “no existe nada concreto”, más allá de que se indicó que habría un interés del Botafogo de Brasil para llevarse al mellizo.

“Como yo les he dicho, hay tantas cosas que se dicen por distintas fuentes de información para no etiquetar una sola, que les diría que sobre la mesa no hay nada concreto. Funes Mori está en el plantel. Esa es su situación y la de cualquier integrante del equipo”, agregó.

En tanto, sobre la situación de Julio González, quien fue relacionado con Toluca, explicó: “Déjenme decirles, no quisiera mencionar particularidades porque, se los he dicho, mientras los procesos están subíndice, así es en el derecho, pues hay información, dice INAI, reservada”.

Opinó sobre la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul

Por otro lado, el presidente felino opinó acerca de la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, la cual se ha transformado en uno de los temas más resonantes de los últimos días en el futbol mexicano ya que fue relacionada con otras como la de Fernando Gago de Chivas o la de Antonio Mohamed de, justamente, Pumas UNAM.

“Son circunstancias que suceden, no me voy a referir en concreto al equipo que usted me menciona. En general, lo que se busca es precisamente en las contrataciones tratar de blindar para ambas partes y las garantías que permitan certeza jurídica. Algo que priva y debe privar en toda negociación es la certeza de lo que se firma. Los mejores instrumentos son los acuerdos contractuales”, manifestó.

Y concluyó: “Refiriéndome a cualquier circunstancia que pueda enfrentar a cualquier equipo, eso nos ha pasado en distintas ocasiones. A Pumas le pasó y yo reconocí la franqueza de Mohamed cuando se retiró. Entonces creo que son situaciones que se dan y que cada equipo lo arregla de acuerdo a sus contextos y de acuerdo a lo pactado”.

