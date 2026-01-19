El conjunto de Pumas empezó el torneo con una victoria importante ante Tigres, pero tiene un par de empates ante Querétaro y frente a León en su casa. Esto es algo que a la afición no le termina de convencer, sobre todo por este parón de actividades que viene en esta semana, aunque al equipo podría venirle bien para solucionar algunas cosas.

Hasta el momento, ya cerró a los delanteros que buscaba, por lo que ahora, los planes de la directiva están en darle salida a aquellos elementos de los cuales no hará uso en este torneo. Uno de ellos es precisamente Leo Suárez, el jugador que está de vuelta en el conjunto universitario, pero que no entra en la plantilla de Efraín Juárez.

El préstamo que hicieron los auriazules con Estudiantes de la Plata terminó y por ahora el jugador está registrado con la Sub 21, equipo que saliera campeón en el Apertura 2025. El mediocampista argentino se mantiene entrenando con esta escuadra, pero están en la idea de buscarle un lugar en lo que resta del mercado de fichajes.

Aunque logró salir campeón con la escuadra platense, en el equipo decidieron no darle continuidad, por lo que regresó a México y reportar con el club. El contrato de Leo con Pumas es hasta diciembre del 2026, por lo que quieren cederlo a una plantilla y tener la opción a compra del jugador en este torneo, para que no salga como agente libre.

Pumas con fecha límite

Es hasta el 9 de febrero cuando Pumas tendrá para hacer la venta del futbolista para poder recuperar por lo menos una parte de los 5 millones de dólares que les costó. De lo contario tendrían que mantenerlo en la plantilla menor por lo menos este semestre, pero el tema es que en seis meses podría estar negociando con alguien más sin dejar dinero al conjunto universitario.

En síntesis