Leo Suárez viene de jugar a préstamo en Argentina para Estudiantes de La Plata, donde no tuvo muchos minutos debido a lesiones que también lo complicaron durante su paso por Pumas. Si bien ganó dos títulos, no fue protagonista y ahora deberá volver al equipo universitario, que sigue siendo dueño de su pase, pero que no contará con él para la próxima temporada.

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, no lo incluye en su proyecto deportivo para la próxima temporada. La dirigencia tampoco ve espacio para el argentino en la plantilla, por lo que su futuro en Ciudad Universitaria parece cada vez más lejano.

En Argentina la situación tampoco es favorable: Estudiantes de La Plata, donde estuvo a préstamo, tampoco quiere contar con él para la siguiente campaña. Su paso por el club estuvo marcado por lesiones y poca continuidad, lo que dificultó que se consolidara en el equipo y demostrara todo su potencial.

Declaraciones sobre Leo Suárez

“El otro día volví a Cantera para bolear unos zapatitos que me quedaron pendientes la semana pasada y les puedo contar que en la mente de todos los auriazules no está el nombre de Leo Suárez, es más, hasta se sacaron de onda cuando se acordaron que el argentino todavía era de su poder”, publicó El Bolero en su columna de mediotiempo.

“Leo llegó a Pumas directito de Coapa y parecía que se ganaba un lugar en el Pedregal hasta que lo exiliaron en Estudiantes La Plata donde se cansó de estar sentado en la banca y por eso los Pincharratas no quieren tampoco saber de él, así que se viene una novela invernal”, agregó.

Por último siguió: “Lo que también me enteré mientras le sacaba brillo a los zapatos de los altos mandos fue que Leo así como se cansó de calentar la banca en Argentina, acá en CU se la pasó comparando a Pumas con el Ame y pues si… ya se que todos van a pensar que obvio en todo sale perdiendo el cuadro universitario, pero pues cómo vas a comparar peras con manzanas, así que con justa razón se ganó la enemistad de todo el mundo en la Cantera, ahora Leo deberá buscarse un nuevo horizonte y ojalá se deje de comparaciones tontas porque así no lo va a querer ni su familia”.

En síntesis