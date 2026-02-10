Es tendencia:
logotipo del encabezado
PUMAS UNAM

Qué pasa si Pumas UNAM pierde, empata o gana contra San Diego FC por la Concachampions 2026

Los Felinos buscarán una remontada épica en casa con el objetivo de continuar en la competencia internacional.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Pumas UNAM tiene que buscar la victoria en casa ante San Diego FC.
© GETTY IMAGESPumas UNAM tiene que buscar la victoria en casa ante San Diego FC.

Aunque desde un principio se sabía que sería una llave complicada, de las más difíciles que le tocaron a los equipos mexicanos, lo cierto es pocos imaginaban que Pumas UNAM terminaría siendo goleado en la ida de la primera ronda de la Concachampions ante el San Diego. Un categórico 4-1 complicó mucho las posibilidades de los Felinos de continuar en competencia, por lo que el duelo de este martes tendrá dramatismo en juego.

Publicidad

Esta competencia es de las pocas que mantiene vigente la validez del gol de visitante, por lo que se abren múltiples escenarios que posibilitan el avance de ambos equipos de distintas maneras. Lo único que está claro es que Pumas necesita golear y que San Diego precisa la mayor solidez defensiva posible para no poner en riesgo su clasificación.

Pumas UNAM buscará el milagro ante San Diego FC en casa para avanzar en la Concachampions. (GETTY IMAGES)

Pumas UNAM buscará el milagro ante San Diego FC en casa para avanzar en la Concachampions. (GETTY IMAGES)

Pumas UNAM: obligado a golear al San Diego FC

Si Pumas gana 3-0, avanza directamente a octavos de final, cualquier resultado menor lo deja fuera. ¿Qué pasa si San Diego convierte? Entonces eso lo obligaría a tener una ventaja de tres tantos para igualar la serie o cuatro para avanzar de manera directa, aunque con un matiz. El 4-1 es el único marcador que llevaría el partido a la prórroga y unos posteriores penaltis, ya que, por ejemplo, un 5-2 le daría el pasaje a la siguiente instancia a los norteamericanos por haber anotado más fuera de casa.

Publicidad

En caso de empate o derrota, sin importar el resultado definitivo, Pumas quedará fuera de la Concachampions por la dura caída sufrida en el partido de ida. De esta manera, lo único que tendrán los Universitarios en mente será buscar la victoria, desde el primer minuto y arriesgando todo porque no hay mañana. Es la clasificación heroica o una eliminación que puede profundizar el controversial momento que está viviendo el equipo.

Efraín Juárez destrozó a los entrenadores que se ofrecieron a Pumas: “Quieren sentarse en mi silla”

ver también

Efraín Juárez destrozó a los entrenadores que se ofrecieron a Pumas: “Quieren sentarse en mi silla”

En síntesis

  • San Diego venció a Pumas UNAM con un marcador de 4-1 en la ida.
  • Pumas necesita ganar 3-0 para avanzar directamente a los octavos de final.
  • Un marcador de 4-1 a favor de Pumas es el único que genera prórroga.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Efraín Juárez habló sobre su futuro tras el empate de Pumas UNAM: "No lo puedo controlar"
Pumas de la UNAM

Efraín Juárez habló sobre su futuro tras el empate de Pumas UNAM: "No lo puedo controlar"

El resultado que necesita Pumas para clasificar en Concachampions
Pumas de la UNAM

El resultado que necesita Pumas para clasificar en Concachampions

Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde contra San Diego FC por la Concachampions 2026
Concachampions

Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde contra San Diego FC por la Concachampions 2026

El nuevo rival que buscaría Canelo tras el retiro de Crawford: ¿Por qué no?
Boxeo

El nuevo rival que buscaría Canelo tras el retiro de Crawford: ¿Por qué no?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo