James Rodríguez se encuentra en una situación complicada cuando faltan solo seis meses para que comience la Copa del Mundo 2026. El centrocampista de 34 años es el capitán de la Selección Colombia, pero actualmente está sin equipo tras su salida del Club León y, cuando parecía que tenía todo encaminado para fichar por Pumas, el conjunto Universitario le terminó cerrando la puerta.

Aunque un sector de la prensa ya daba por cerrada la incorporación, finalmente se dio a conocer que desde Pumas le terminaron bajando el pulgar para evitar conflictos entre el entrenador –Efraín Juárez– y la directiva. Y es que el DT dejó bien en claro que necesitan otro tipo de refuerzos y que James incluso no tiene lugar en su esquema.

Así lo informó el periodista John Sutcliffe: “James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas y lo que piensa Efraín Juárez es otra cosa. Van por otra cosa, van por killers, necesitan nueves. Van por goleadores, seguramente sudamericanos”.

Recientemente, James platicó con la prensa de Colombia sobre su futuro en el marco de un evento comercial en Bogotá. En este contexto, dejó en claro que quiere ir a un lugar “donde pueda ser feliz”. Lo cierto es que su próximo equipo no parece estar en México y todo apunta a que seguirá su carrera en otra liga.

Pumas evitó que se repita lo de Rayo Vallecano

James Rodríguez la pasó realmente mal la última vez que fichó por un club sin el visto bueno del director técnico. Esto le pasó en Rayo Vallecano, justo después de brillar en la Copa América 2024 con Colombia. Pese a su gran presente, el DT de ese entonces –Íñigo Pérez– no le dio protagonismo al oriundo de Cúcuta por el simple hecho de que él no lo había pedido. ¿El desenlace? James se marchó antes de cumplir su contrato.

Fue entonces cuando fichó en condición de libre por León con el gran objetivo de jugar el Mundial de Clubes 2025, certamen que finalmente no disputaron los Esmeraldas por la regla de multipropiedad. Ahora, Rodríguez se encuentra nuevamente sin equipo y su futuro es una incógnita.

En síntesis