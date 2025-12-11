Pumas UNAM viene de tener un 2025 para el olvido en donde no estuvo a la altura de las circunstancias en ninguno de los torneos que disputó a lo largo de todo el año. Si bien para el Apertura 2025 se reforzaron con nombres de jerarquía, el equipo llegó con lo justo al Play-In y fue eliminado rápidamente sin posibilidades de jugar los playoffs.

Los dirigidos por Efraín Juárez deben cambiar por completo las cosas de cara al 2026 y la idea es dejar ir aquellos futbolistas que cumplieron un ciclo y también fichar jugadores de primer nivel. Uno de los apuntados es Dider Cambindo, atacante colombiano que tuvo un gran año en Necaxa y que podría ser la pieza que le falta en ataque a los universitarios para el 2026.

La oferta que realizó Pumas por Cambindo es una de las noticias que más llamó la atención en las últimas horas. De acuerdo a la información que brindó el periodista argentino, César Luis Merlo, Pumas ofertó 2 millones de dólares y jugadores por Cambindo.

En Necaxa se “rieron” y creen que deben elevarla para poder aceptarla, según el reporte del propio Merlo. Esa fue la primera reacción que trascendió desde la directiva de los Rayos, que consideran que el colombiano vale más después de su gran temporada.

Además, Merlo agregó que en el equipo universitario deben tener cuidado con León, equipo que se metería en la negociación y que podría hacer una oferta por el futbolista en las próximas horas. El interés de otro club complicaría aún más las posibilidades de Pumas.

Ahora la directiva de Pumas deberá analizar si está dispuesta a subir la propuesta o si buscarán otra alternativa para reforzar su delantera en 2026, mientras Necaxa espera una oferta que realmente se acerque a sus pretensiones.

