Alejandro Zendejas no sería tenido en cuenta por Gerardo Martino en la Selección Mexicana, por lo que en el norte quieren aprovecharse de la situación.

Alejandro Zendejas está atravesando un extraordinario momento: es una de las grandes figuras del América, el mejor equipo del futbol mexicano en la actualidad. Esto, sumado a los graves problemas que tiene la Selección Mexicana en el sector ofensivo, generaron que muchísimos fanáticos le exijan a Gerardo Martino su convocatoria. Sin embargo, la misma nunca llegó...

El Tata mencionó de manera pública que no llamará al atacante hasta que firme el contrato de One Time Switch, algo que no sucederá ya que el oriundo de Ciudad Juárez ni siquiera tiene asegurada su participación en el Mundial de Qatar 2022. Entonces aquí aparece Estados Unidos, que también tiene la posibilidad de citarlo ya que tiene la doble nacionalidad.

De acuerdo a la información que llega desde el país vecino, una figura mundial está presionando para que Gregg Berhalter lo tenga en cuanta de cara al torneo más importante del mundo. Se trata de Christian Pulisic, extremo del Chelsea, quien le habría sugerido al entrenador que ponga el ojo en el elemento de las Águilas.

"Christian Pulisic está presionando a Gregg Berhalter para que llame a Alejandro Zendejas a la próxima convocatoria de la Selección de Estados Unidos. Según se informa, hizo algo similar con Haji Wright en la última citación", señaló USMNT Takes en su cuenta de Twitter. Si esto se da, Alejandro no sería el único "robado" de USA al Tri: lo mismo sucedió con Ricardo Pepi, quien jugará el Mundial.

Hay que resaltar que Christian Pulisic conoce muy bien a Alejandro Zendejas: compartieron plantel en las selecciones juveniles de los Estados Unidos, en donde lograron formar una gran relación tanto dentro como afuera del campo. Ahora, el del Chelsea quiere volver a las raíces y tirar paredes con el del América en el Mundial. ¿Llamado de atención para el Tata?