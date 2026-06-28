El futbolista que juega en la MLS terminó por convertirse en el nuevo refuerzo de Rayados para el Apertura 2026.

Se empieza a mover el mercado de verano en la Liga MX y desde la llegada de Matías Almeyda a Rayados de Monterrey las cosas comenzaron a moverse. Ahora el equipo ya tiene muy avanzado el fichaje de un jugador que está siendo una figura dentro de la MLS, especialmente en la delantera donde le hace falta mucho al equipo.

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Nuevo fichaje de Rayados

Desde la salida de Germán Berterame, a la escuadra le faltó el gol, por lo que le fue muy mal en el Clausura 2026. Es por eso que de acuerdo con la información de César Luis Merlo ya hay un acuerdo casi cerrado para que el conjunto regiomontano se haga de los servicios de Diego Rossi, actual jugador del Columbus Crew.

De acuerdo con la misma fuente, ya están en la fase final de la negociación, lo que se intenta es que sea una compra definitiva por él. El plan con Rossi sería de un contrato por tres años, pero sólo hace falta que apruebe los exámenes médicos en el club y puedan concretar la firma de manera definitiva para su llegada.

¿Quién es Diego Rossi?

Es importante recalcar que este futbolista uruguayo de 28 años llega con un pasado interesante en equipos como Fenerbahce y Los Ángeles FC, por lo que ha estado recientemente en el futbol de la MLS. En la última temporada ha tenido la oportunidad de disputar 15 juegos, en los que fue titular en 14 y con 6 goles contados.

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Cuenta con dos asistencias en esta misma temporada, pero a lo largo de esta etapa con este conjunto ya suma 37 anotaciones , por lo que ha sido una pieza importante para la plantilla. El dinamismo, la velocidad y su facilidad de llegar al área serán las cualidades clave que permitirían al conjunto tener mejores resultados.

En síntesis