El brasileño llegó con la ficha en su poder tras su paso por el Manchester United y está listo para un nuevo desafío en América.

El Inter Miami concretó una importante incorporación en el mercado de pases con el fichaje del mediocampista brasileño Casemiro. El experimentado futbolista arribó como agente libre y selló un contrato que lo vinculará con la institución hasta el final de la temporada 2027. Además, el acuerdo contempla una opción para extender el vínculo por dos años adicionales en el conjunto de Florida.

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Esta incorporación representa un movimiento estratégico clave para fortalecer la zona media de la plantilla que lidera Lionel Messi. La dirigencia aceleró las negociaciones con el objetivo de mejorar al equipo de jerarquía internacional antes de la fase de grupos de la Leagues Cup. El torneo internacional iniciará en pocos días y el club de la MLS necesita su mejor versión para competir.

El calendario de Inter Miami y Casemiro ante la Liga MX

El calendario competitivo del conjunto rosado arrancará el próximo miércoles 5 de agosto frente a Atlético de San Luis. Este choque inicial marcará el comienzo de la exigente prueba ante los clubes de la Liga MX en territorio estadounidense. La presencia de la figura sudamericana en el eje del campo buscará otorgar la solidez necesaria para sostener la estructura defensiva.

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Pocos días después, el sábado 8 de agosto, Inter Miami tendrá un cruce de alto voltaje contra Rayados de Monterrey. El choque frente al equipo regiomontano aparece como el desafío más complejo dentro del grupo debido a la calidad de su nómina. La experiencia del exjugador del Real Madrid en batallas decisivas servirá para disputar el control del juego en la mitad de la cancha.

La participación del cuadro norteamericano en la primera fase cerrará el miércoles 12 de agosto ante el Club León. Con este último compromiso, el cuerpo técnico pretende sellar el pase a la siguiente ronda del certamen binacional. El arribo de un multicampeón europeo eleva las aspiraciones del proyecto deportivo en la antesala de tres partidos fundamentales ante el fútbol mexicano.

En síntesis

El mediocampista brasileño Casemiro firmó contrato con el Inter Miami hasta la temporada 2027.

firmó contrato con el Inter Miami hasta la temporada 2027. La flamante incorporación reforzará la zona media de la plantilla liderada por Lionel Messi .

. El club estadounidense iniciará la Leagues Cup el miércoles 5 de agosto ante San Luis.