Las alineaciones de Rayados vs Orlando City para hoy

Este miércoles el conjunto de Rayados y Orlando City se medirán en su primer duelo de la Leagues Cup 2026. Este será el primer torneo internacional de Antoine Griezmann vistiendo los colores del conjunto de la Major League Soccer después de su pasado en el Atlético de Madrid y se tendrá que medir ante Monterrey.
El cuadro de Matías Almeyda tendrá que tener algunas modificaciones para este partido, ya que en sus últimos partidos ha tenido jugadores lesiones y podría guardarlos para este enfrentamiento. Al equipo no le ha ido de lo mejor en el arranque de la Liga MXy buscan que este torneo sea algo completamente diferente.
Por su parte, el equipo de Orlando ya cuenta con el francés en sus filas y tendría la oportunidad de ser titular en este encuentro. La escuadra está en el puesto 10 de la MLS en la Conferencia Este con apenas 20 puntos, por lo que al igual que con Rayados este torneo es una oportunidad de jugar diferente y conseguir los objetivos.
Alineación de Rayados de Monterrey
- Luis Cárdenas
- Daniel Aceves
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Luca Orellano
- Óliver Torres
- Jesús Corona
- Orbelín Pineda
- Lucas Ocampos
- Diego Rossi
- Hugo Cuypers
Alineación de Orlando City
- Maxime Crépeau
- Griffin Dorsey
- David Brekalo
- Robin Jansson
- Adrián Marín
- Iván Angulo
- Eduard Atuesta
- Braian Ojeda
- Tiago
- Antoine Griezmann
- Justin Ellis
Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Orlando City por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online
En síntesis
- Antoine Griezmann disputará la Leagues Cup con Orlando City enfrentando a Rayados.
- Orlando City se ubica en el puesto 10 de la MLS con 20 puntos.
- Rayados de Matías Almeyda debuta este miércoles en la Leagues Cup.