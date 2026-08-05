Las alineaciones de Rayados vs Orlando City para hoy

Este miércoles el conjunto de Rayados y Orlando City se medirán en su primer duelo de la Leagues Cup 2026. Este será el primer torneo internacional de Antoine Griezmann vistiendo los colores del conjunto de la Major League Soccer después de su pasado en el Atlético de Madrid y se tendrá que medir ante Monterrey.

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El cuadro de Matías Almeyda tendrá que tener algunas modificaciones para este partido, ya que en sus últimos partidos ha tenido jugadores lesiones y podría guardarlos para este enfrentamiento. Al equipo no le ha ido de lo mejor en el arranque de la Liga MXy buscan que este torneo sea algo completamente diferente.

Por su parte, el equipo de Orlando ya cuenta con el francés en sus filas y tendría la oportunidad de ser titular en este encuentro. La escuadra está en el puesto 10 de la MLS en la Conferencia Este con apenas 20 puntos, por lo que al igual que con Rayados este torneo es una oportunidad de jugar diferente y conseguir los objetivos.

Alineación de Rayados de Monterrey

Luis Cárdenas

Daniel Aceves

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Luca Orellano

Óliver Torres

Jesús Corona

Orbelín Pineda

Lucas Ocampos

Diego Rossi

Hugo Cuypers

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Alineación de Orlando City

Maxime Crépeau

Griffin Dorsey

David Brekalo

Robin Jansson

Adrián Marín

Iván Angulo

Eduard Atuesta

Braian Ojeda

Tiago

Antoine Griezmann

Justin Ellis

En síntesis