El Club de Futbol Monterrey está transitando momentos de múltiples cambios en la estructura del futbol profesional. En todos los niveles se han producido modificaciones, siempre planificando a largo plazo y visualizando lo mejor para Rayados. Poniendo el nombre de la institución por sobre el de cada integrante, nadie tiene su lugar asegurado.

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En este contexto, hace instantes se ha dado a conocer una noticia que continúa esta tendencia en cuestión. Un histórico de la plantilla podría decir adiós en este mercado de fichajes de verano, justo cuando muchos lo daban por inamovible por su trayectoria. Se trata de, a su vez, uno de los jugadores más cuestionados de la afición en el último tiempo.

Es el caso de John Stefan Medina, el experimentado defensa de ya 33 años de edad. El colombiano, cuyo contrato fue extendido hace no mucho tiempo en Monterrey, podría estar viviendo sus días finales en ‘La Pandilla’. El colombiano está siendo seducido por un club importante del exterior, que mostró serio interés en hacerse de sus servicios.

Monterrey podría perder a John Stefan Medina [Foto: Getty]

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De acuerdo a la información del reconocido periodista Pipe Sierra, el número uno que cubre a los jugadores de Colombia, Atlético Nacional inició gestiones por el jugador de Rayados. El gigante sudamericano tiene al zaguero como prioridad para incorporar de cara al Apertura 2026, y su continuidad en el conjunto regiomontano corre riesgo real.

Según el reporte del corresponsal colombiano, la operación es “difícil pero no imposible”, tal como habrían señalado en el círculo íntimo de John Stefan Medina. De este modo, el entorno del referente de Monterrey abre la puerta por primera vez a su partida de la Liga MX. Las próximas semanas serán claves para la definición del futuro del central.

A fines del año pasado, Rayados renovó su contrato hasta Diciembre 2027, por lo que le queda un año y medio más de vínculo. No obstante, John Stefan Medina no se encuentra del todo cómodo en la ciudad y en el club (él mismo habló de ‘ambiente negativo’) y será cuestión de negociar. Atlético Nacional está dispuesto a hacer su parte en lo económico.

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Otro punto importante será que el futbolista se debe una conversación con Matías Almeyda, flamante DT del Monterrey, que recién habrá asumido en el banquillo. A partir de allí, se esclarecerá la posibilidad de Atlético Nacional y Colombia. Hasta aquí, son 403 partidos disputados, 5 títulos y 10 goles en Rayados para un verdadero emblema albiazul.