Denis Te Kloese ya llegó a Monterrey e ilusiona con su discurso

Han pasado ya varias semanas desde que se dio a conocer de manera oficial que Denis te Kloese sería el nuevo presidente deportivo de Rayados, pero aún no se había presentado de manera oficial en Monterrey. Es por ello que este domingo arribó a la ciudad para tomar cartas en el asunto y comenzar a trabajar en el armado del equipo.

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Ya también con la llegada de Matías Almeyda se dará inicio a lo que vendrá en el Apertura 2026. Ante esto, el neerlandés fue abordado por la prensa regia en su aterrizaje y él dio sus primeras palabras respecto a lo que se viene para la Pandilla. Estas frases que menciona te Kloese ilusionaron mucho a la afición por la seriedad en la que lo manifiesta.

Primeras palabras de Denis te Kloese en Monterrey

Se sabe del pasado que tuvo ya con algunos equipos de la Liga MX, incluido Tigres, por lo que confían en los resultados que puede dar estando al frente de este cargo. Simplemente en su discurso dio muestra de que responderá a los objetivos que se le han planteado, ya que para eso requieren de su experiencia en el equipo.

“Estaré con mucho trabajo y con mucha exigencia hacia mí mismo y obviamente tratar de devolver la ilusión a la afición que es lo que más cuenta (…) Sé que hay mucha exigencia, mucha expectativa y entonces a cumplir con eso”, fue lo que respondió Denis cuando lo cuestionaron sobre el mensaje que le dejaba a la afición.

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También dejó ver que tiene mucha preparación y está dispuesto a trabajar con la plantilla como hasta ahora lo ha hecho, ya que aunque no estaba de manera presencial, ya comenzó a tratar algunos temas mediante videollamadas y con el pasado que ha tenido en nuestro país, confía en que los resultados se puedan empezar a dar cuanto antes.

“Muy ilusionado, para mí es un gran honor que me hayan invitado a este nuevo proyecto y con muchas ganas de seguir trabajando, obviamente llevo muchas semanas en contacto con la gente del club y muy agradecido por el apoyo hasta ahora (…) Hace mucho empecé a trabajar en México, es un país que ama el futbol y en proceso de Selección me tocó trabajar con gente de Rayados y con muy buena experiencia”. Denis te Kloese

En síntesis

Denis te Kloese llegó a Monterrey para asumir como nuevo presidente deportivo de Rayados.

llegó a Monterrey para asumir como nuevo presidente deportivo de Rayados. El director técnico Matías Almeyda iniciará el armado del equipo para el Apertura 2026.

iniciará el armado del equipo para el Apertura 2026. El directivo neerlandés Denis te Kloese cuenta con experiencia previa trabajando en la Liga MX.