Rayados tiene uno de los planteles más poderosos de la Liga MX desde hace tiempo, pero por distintos motivos el equipo regiomontano no ha ganado un título desde el Apertura 2019. Y Monterrey volverá a intentar sumar una nueva estrella en 2026.

Para eso la directiva encabezada por José Antonio Noriega busca distintas alternativas en el mercado para sumarle jerarquía al plantel y darle más opciones a Domènec Torrent. En este sentido, una de las posiciones que quiere reforzar Rayados es la de extremo.

En los últimos días se reveló que Monterrey hizo una oferta por Luca Orellano, actual futbolista de FC Cincinnati. Además del interés por el extremo argentino, Felipe Galindo, periodista de Multimedio Deportes, mencionó a Luiz Araújo y a José Luis Rodríguez como alternativas.

Los dos nombres que interesan en Rayados

El primero es un jugador brasileño de Flamengo que se destacó este año al ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao, mientras que el segundo es un panameño que fue una de las figuras del FC Juárez que quedó eliminado en cuartos de final de la Liguilla ante Toluca.

Luiz Araújo es una opción que interesa en Rayados (Getty Images)

El comunicador mencionó que recién hubo primeros contactos en relación a estos dos jugadores. Luiz Araújo anotó 13 tantos y dio 9 asistencias en 65 partidos con Flamengo en el año. Por su parte, José Luis Rodríguez estuvo presente en 22 juegos con FC Juárez, en los que convirtió 2 goles y dio 4 asistencias en el Apertura 2025.

Por otro lado, Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de fichajes, reveló que la primera oferta de Rayados por Luca Orellano fue rechazada. El club regiomontano hizo una propuesta de 3,5 millones de dólares pero a FC Cincinnati no le convenció la cifra, aunque ambos equipos seguirán negociando.

Es evidente que Rayados terminará cerrando al menos a un extremo de cara a 2026. Tato Noriega también explora alternativas en la defensa con la intención de incorporar a un central de jerarquía que reemplace a Sergio Ramos tras la salida del español.

En síntesis