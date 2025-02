Rayados derrotó a Necaxa el fin de semana pasado y parecía que finalmente el equipo iba a empezar a sumar resultados positivos en el Clausura 2025. Sin embargo, al partido siguiente, Monterrey sufrió una inesperada caída al perder por 2-1 ante FC Juárez.

Rayados venía de ganar en la ida de la Primera Ronda de la Concachampions y se presentó ayer en busca de su tercera victoria consecutiva, un hecho que no sucedió porque a la Pandilla lo rodea la irregularidad. En este sentido, Martín Demichelis fue duro en su análisis luego de la derrota.

“Sacar seis puntos de 18 es malo. El rendimiento de hoy, creo que lo puedo dejar en evidencia porque lo vieron todos, es de un equipo que llega mucho y no convierte contra un equipo que llega poco y nos convierten. El futbol se gana y se pierde en las áreas, no hay secretos, no somos contundentes a la hora de defender“, detalló el técnico de Monterrey en conferencia de prensa.

“En el desarrollo del partido, la forma de presionar que se hace muy fuerte a un equipo, no nos gravitó desde la posesión, tenían que hacer pelotazos, nos ganaron de córner. Hemos llegado tantísimas veces, no convertimos, repito que el futbol se gana y se pierde en las áreas“, agregó Martín Demichelis, responsabilizando a sus jugadores de no haber sido contundentes.

Asimismo, el entrenador argentino comentó que todavía faltan muchos partidos: “No me imagino mucho más allá del partido de regreso por la Conca, después de eso a vivir con la seriedad que se merece el encuentro contra Querétaro, nos quedan 11 jornadas, a vivirla con la máxima intensidad y sacar los mayores puntos posibles, Monterrey debe meterse en Liguilla y el grupo dará la cara, no hay dudas“.

Martín Demichelis habló de Sergio Ramos

Por último, Martín Demichelis destacó a Sergio Ramos y comentó que ayudará al equipo: “Repito que no estamos convirtiendo lo que generamos y nos convierten con pocas llegadas. Sergio (Ramos) nos elevará la concentración, ahí hay que enojarse y disputar duelos. Nos hicieron dos goles iguales, no saltamos, siete jugadores contra cuatro, Sergio tiene ese gen competitivo que, aunque tenga 38 años, va a concentrar mucho más a los compañeros”.

“Ojalá que podamos ponerlo rápido en la cancha, pero sin apresurarnos. Físicamente los resultados fueron muy buenos, le falta césped, trabajo de campo, ahí hay que ser malo, los córners hay que vivirlos”, concluyó el técnico de Rayados, quien espera una reacción de sus jugadores en los partidos que se le vienen.