La llegada de Sergio Ramos al fútbol mexicano es una de las más importantes en la historia de la Liga MX, sin duda alguna. El defensor español, después de su vuelta al club de sus amores, el Sevilla, tomó la decisión de comenzar una nueva etapa en su carrera, dejando atrás una vida llena de lujos en el Viejo Continente. El campeón del mundo y leyenda del Real Madrid se encontraba sin club desde mediados de 2024, y después de semanas de negociaciones, acordó su llegada a Rayados de Monterrey.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan el motivo que le permitirá a Sergio Ramos utilizar el dorsal 93 en Rayados

Además del enorme salario que le ofrecieron, que asciende a 5 millones de dólares por temporada, según 365Scores México, el zaguero central español optó por fichar con el equipo de Martín Demichelis, sabiendo que hay muchos objetivos por delante. Entre ellos, el Mundial de Clubes, que se disputará a mitad de año, y en el que espera dar el batacazo ante equipos importantes, dado que en su grupo se medirá con el Inter de Milán y River Plate.

Desde que se confirmó el fichaje de Sergio Ramos, la venta de sus playeras se convirtió en un verdadero furor, según informó Diario Récord. Los aficionados no tardaron en acudir a la tienda oficial para asegurarse la suya, sabiendo que en su equipo tendrán a uno de los mejores defensores de la historia del fútbol por todo lo que logró a lo largo de su carrera.

ver también Carlo Ancelotti ilusionó a Rayados tras el fichaje de Sergio Ramos: “Lo van a disfrutar”

Eric Mendoza, periodista de Récord, dio algunos detalles: reveló que la playera cuesta 1.920 pesos mexicanos y que hay un buen stock de camisetas estampadas con el nombre de Ramos y el número 93. Por el momento, solo está disponible la versión de aficionado, pero la de jugador saldrá a la venta en los próximos días.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué eligió Rayados de Monterrey?

Sergio Ramos explicó los motivos que lo llevaron a jugar en México, a pesar de haber recibido otras ofertas importantes: “Un poco la estructura del club, las ambiciones, los objetivos… Es algo que, al final, me aporta un equilibrio que era lo que buscaba, porque creo que Rayados me ofrece esa oportunidad de equilibrio en todo lo que estábamos buscando, algo que no me había ofrecido nadie”.