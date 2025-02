Los Rayados de Monterrey acentuaron su terrorífico presente y volvieron a quedar en debe con su afición, al caer por 2-1 ante FC Juárez este sábado por la noche, en su visita a los ‘Bravos’ por la sexta jornada del Torneo Clausura. Una derrota muy dura que podría traer serias consecuencias en el futuro del equipo.

En el equipo albiazul se presenta un escenario real con el entrenador Martín Demichelis: desde el mismísimo instante de su asunción en adelante, en ningún momento del proceso hubo un respaldo total de la afición de Rayados al argentino. Sin embargo, el haber podido llegar a la final del Apertura le había dado un crédito de confianza más, que no ha sabido aprovechar.

Los irregulares rendimientos y resultados generales de la campaña pasada se han extendido a este nuevo campeonato: Monterrey sólo ganó un partido de seis disputados en el comienzo de este Clausura 2025, donde también sumó tres empates y dos caídas. Actualmente, se ubica en la ¡12° posición! de la tabla general, fuera de la zona de clasificación.

Martín Demichelis no logra encontrar el rumbo a Rayados [Foto: Getty]

Es por ello que, luego de la última caída ante Juárez, según han revelado durante la transmisión de Azteca 7, la directiva procederá a realizar una revisión interna del ciclo de Martín Demichelis, para determinar si es lo mejor o no que continúe en su cargo como director técnico. Luego, esa resolución -positiva o negativa- será comunicada al entrenador y sus colaboradores.

Los números de Demichelis en su estadía en Rayados no son nada agradables: 10 triunfos, 8 igualdades y 7 derrotas acumula el argentino en el club en 25 encuentros dirigidos, con un saldo de apenas el 51% de efectividad. Más allá de los resultados, su equipo nunca ha ‘jugado bien’ o al menos, como la afición espera que lo haga, con una identidad concreta y visible y siendo protagonista en todos los campos.

Cabe recordar que a corto plazo, Monterrey tiene como objetivo no sólo ir detrás del título de Liga MX que no pudo conseguir en la final del torneo pasado, sino también, la participación en el Súper Mundial de Clubes, donde más que los marcadores la intención del club es dejar una buena imagen ante el resto del planeta, algo que Demichelis no ha demostrado aún que puede prometer.

Mientras las autoridades revisarán la continuidad del director técnico, el club prepara la bienvenida de Sergio Ramos, quien ya fue oficializado en redes sociales como el flamante fichaje del conjunto regiomontano. ¿Llegará Martín Demichelis a dirigir a SR4 o se marchará antes de poder compartir un entrenamiento?