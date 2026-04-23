El modelo de dirección deportiva que el CF Monterrey había construido a lo largo de los últimos años fracasó de manera estrepitosa. Millones y millones de dólares fueron invertidos en contrataciones sólo por el nombre, pero los títulos no llegaron y el futbol se volvió deficitario. Por ello, el esquema de incorporaciones del club dará un giro de 180 grados desde este verano.

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A lo largo de esta década que se transita, los Rayados han sido el equipo que más gastó en traer futbolistas, en la búsqueda de volver a gritar campeón del futbol mexicano. Es cierto, han estado cerca (final perdida en el Apertura 2024) pero los títulos son los que cuentan y el último de ‘La Pandilla’ quedó lejos, allá en el Apertura 2019. Así, las cosas van a cambiar de aquí en adelante.

Como primera determinación, tal como es de público conocimiento, Dennis Te Kloese ocupará las funciones de Tato Noriega. José Antonio no pudo cumplir con las metas que se había puesto y que el club le había puesto en su cargo, por lo que se marchará de la institución. Con la llegada del neerlandés, la directiva implementará una nueva modalidad en la adquisición de jugadores.

Rayados busca perfeccionarse con Dennis Te Kloese [Foto: Getty]

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Según sentenció Willie González, conductor de RG La Deportiva y con fuentes cercanas a la cúpula de Rayados, se acabaron los “fichajes bomba” que impliquen grandes erogaciones. No habrá más Sergio Canales, ni Lucas Ocampos, ni Brandon Vázquez… Se dejarán de traer por traer futbolistas por su nombre, y se afinará la puntería para intentar dar mejores resultados.

En esta misma línea, el periodista regiomontano dio a conocer que el nuevo rearmado del departamento de futbol estableció 6 aspectos que deben cumplir los jugadores apuntados. Se trata de ciertas cualidades que los nombres que entran en carpeta tienen que poseer para construir un perfil que sea unánime para todas las futuras contrataciones. Las mismas son:

Ser barato.

Estar dispuesto a entrenar.

Jugar a tope.

No dar lata.

Ser humilde.

Querer ganar.

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De acuerdo al reportero, de la actual plantilla de Rayados de Monterrey, el “perfil ideal” es el de Luca Orellano. El comunicador señaló que el argentino será el tipo de jugador que se saldrá a buscar al mercado a partir del próximo verano. El ex Cincinnati cumpliría con todas las características punteadas con anterioridad, que debieran repetirse en todos los futbolistas que sean del interés del club.