El paso de Sergio Ramos por Rayados llegó a su fin luego de lo que fue la eliminación de Monterrey en la semifinal ante Toluca. El español llegó a México con la idea de ganar un título, pero se despidió del país sin poder coronarse ni tampoco pudo jugar una final.

Una vez concluida la etapa de Sergio Ramos en Rayados, ya se puede realizar un análisis del rendimiento del defensa en su paso por México. En este sentido, Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul, criticó duramente al español una vez que anunció su salida.

“Él (Sergio Ramos) tiene una historia maravillosa, pero lo que vino a hacer a México fue basura”, manifestó Carlos Hermosillo en el programa ‘La Última Palabra’ en Fox Sports. Su opinión es tajante: Sergio Ramos quedó en deuda en su paso por Rayados.

El paso de Sergio Ramos por Rayados

La leyenda del Real Madrid terminó su etapa luego de 34 partidos disputados y de 8 goles con la playera de la Pandilla. Rayados quedó eliminado en los dos torneos de Liga MX con Toluca, primero en los cuartos de final del Clausura 2025 y luego en la semifinal del Apertura.

Sergio Ramos se despide de México sin títulos (Getty Images)

Aún no se sabe qué decidirá Sergio Ramos para su futuro, aunque lo que está claro es que no se retirará del futbol. El español piensa en seguir jugando a sus 39 años, por lo que tendría que definir su próximo destino en las semanas que vienen.

“Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol. La pena más grande es no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo. ¡Arriba el Monterrey!“, escribió Sergio Ramos en sus redes sociales luego de la eliminación.

En síntesis