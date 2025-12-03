Esta noche se lleva a cabo el partido por la Semifinal de Ida entre Rayados y Toluca; debido a la posición de la tabla el conjunto de Monterrey tendrá que sostener el primer duelo en su casa, es decir, en el Estadio BBVA. En este duelo están obligados a conseguir la ventaja, algo que les ayudó con el Club América en los Cuartos de Final.

Lamentablemente para este partido las cosas no están nada sencillas, ya que el rival a enfrentar es el único equipo líder que se perfila para el bicampeonato, es por ello que deben andar con cuidado, ya que cualquier error podría afectar el resultado. La buena es que ellos no cuentan con una de sus piezas clave para este juego, Alexis Vega.

¿Por qué no juega Lucas Ocampos?

En ese tema, Domenec Torrent tampoco tendrá un equipo completo y es que para este enfrentamiento tampoco podrá contra con Lucas Ocampos, el futbolista de la escuadra regiomontana también se perdió los duelos de anteriores de la Liguilla, por lo que al no estar recuperado al 100% no estará tampoco en este juego en casa.

Hay que recordar que el futbolista argentino antes de los Cuartos de Final tuvo un accidente por emergencia familiar donde se cayó de su patín eléctrico en una zona de cuidado y terminó con una fractura de radio en la muñeca derecha, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ahora no podrá estar en el duelo.

Es muy probable que en caso de avanzar a la Gran Final del Apertura 2025 el futbolista aún no esté recuperado totalmente, por lo que los próximos duelos tanto la semifinal de vuelta como una posible final también se las perderá por la misma razón. Sin embargo, es seguro que hoy estará en el recinto apoyando a sus compañeros.

