Este miércoles se llevó a cabo el primer partido de los Cuartos de Final de Ida para el conjunto de Rayados, donde lograron vencer al Club América con un 2-0 en el Estadio BBVA. Esta ventaja que se lleva el equipo de Domenec Torrent es muy buena, ya que pone al equipo azulcrema contra las cuerdas y con la necesidad de remontar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que en el futbol, este marcador es el resultado más engañoso, ya que parece que se tiene un gran beneficio, pero también fácilmente puede darse la vuelta, por lo que el equipo de Monterrey no debe llegar confiado al siguiente partido, sobre todo porque se mide a una escuadra que ya ha mostrado en su cancha que sabe de remontadas.

¿Qué reclamó América al arbitraje?

Ante ello, una de las críticas que más hizo el americanismo ayer después del juego fue que Jesús Corona merecía una tarjeta roja después de una falta cometida sobre Álvaro Fidalgo. Esto fue algo que incluso André Jardine expuso en su conferencia después del partido, dejando ver como “vergonzoso” al arbitraje de anoche.

En esta jugada los azulcremas exponen que el “Tecatito” debió salir expulsado ante esa dura entrada y que al final ni siquiera se fue a revisar al VAR, lo cual hubiera podido cambiar el rumbo del partido en beneficio de los visitantes. Sin embargo, los aficionados regiomontanos no se quedaron atrás y les respondieron de una forma inesperada.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La respuesta de la afición rayada

En redes sociales se compartió la imagen en cada uno de los videos donde exponían la falta de Corona, en la que “Tecatito” salió lesionado en la Final de Ida del tricampeonato de las Águilas, después de una falta que cometió Ramón Juárez, la cual no se marcó en esa ocasión, pero en ese momento ningún americanista se pronunció, aún cuando el jugador expuso su herida en sus cuentas.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras André Jardine gana 1,7 millones en América, el salario de Domènec Torrent en Rayados

En síntesis