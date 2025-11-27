Es tendencia:
Mundial 2026

Autoridades buscan días inhábiles en CDMX y Monterrey para el Mundial 2026, ¿por qué y para qué?

Se esperan confirmaciones de días inhábiles en CDMX y Monterrey para el Mundial 2026.

Por Marilyn Rebollo

Se esperan días inhábiles para el Mundial 2026 en México
Hace ya unas semanas la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer la posibilidad de que en la inauguración del Mundial 2026 no haya clases y trabajo. En ese momento no se detalló la razón por la cual se planteaba esto, aunque hay cuestiones que seguramente son las que se quieren evitar.

Así este jueves, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló en la “mañanera” que el plan es que tampoco en Monterrey haya actividades en el tercer partido que se jugaría en un día miércoles y es que esto, aunado a lo mencionado anteriormente da un panorama de lo que podría la razón para que estas actividades no se den.

¿Por qué se quieren días inhábiles en el Mundial?

Para muchos es sólo una cuestión de entretenimiento de que la gente pueda estar en sus casa, visitando los estadios y demás, pero en realidad habría un trasfondo y es que se sabe que el caos vial tanto en Monterrey como en CDMX es demasiado y ante el corto tiempo que han tenido para arreglar vialidades no se ha podido terminar con todas las obras.

Incluso, cerca del Estadio Azteca (Estadio Banorte) ha habido manifestaciones de vecinos que se oponen a la creación de estos servicios. Si anteriormente en cualquier encuentro es complicado conseguir autos por aplicación o transporte confiable, con la llegada de extranjeros, las ciudades podrían ser un completo caos en esos días.

Hay que recalcar que la movilidad entre semana es regularmente para los estudiantes y trabajadores, abarrotando los medios de transporte público. Es por ello, que se buscaría declarar inhábiles esos días con la intención de aligerar un poco la carga de las ciudades y evitar aglomeraciones que dejen “mal parados” a los organizadores.

La selección clasificada al Mundial 2026 a la que Donald Trump le prohibiría llevar aficionados en Estados Unidos

La selección clasificada al Mundial 2026 a la que Donald Trump le prohibiría llevar aficionados en Estados Unidos

En síntesis

  • La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, propuso declarar días inhábiles por la inauguración del Mundial 2026.
  • El gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso también suspender actividades en Monterrey por el tercer partido mundialista.
  • La propuesta busca aligerar la carga de las ciudades y evitar el caos vial y aglomeraciones por la llegada de extranjeros y obras inconclusas.
Marilyn Rebollo
