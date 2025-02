Generó muchas expectativas y las cumplió con creces. El debut de Sergio Ramos con Rayados era un día que lo tenían marcado no solo los aficionados de Monterrey sino miles de personas en México. Y el defensa español no defraudó en su primer partido.

Publicidad

Publicidad

Sergio Ramos debutó con Rayados este sábado 22 de febrero, en lo que fue el triunfo del equipo de Martín Demichelis por 3-1 ante Atlético San Luis. La leyenda del Real Madrid fue titular con la Pandilla y luego recibió una ovación de los aficionados cuando fue sustituido en el minuto 80 del encuentro.

ver también La millonaria oferta que Sergio Ramos rechazó antes de elegir a Rayados

Después de la victoria, el propio Sergio Ramos se mostró a gusto con su debut y lo mismo dijo Martín Demichelis, el técnico de Rayados. Por otro lado, habló también otro futbolista de Monterrey, quien sorprendió al revelar que fue él quien convenció al español.

El jugador en cuestión es Óliver Torres: “Lo busqué yo a él (Ramos). De hecho, parte del fichaje me lo tienen que agradecer a mí (risas). Le hablé de la realidad de Monterrey y del país”, explicó el centrocampista español en relación a Sergio Ramos en rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

Sergio Ramos en su debut con Rayados (Getty Images)

Óliver Torres y el ex capitán del Real Madrid compartieron un tiempo en el Sevilla recientemente, por ese motivo ya tenían relación desde antes. “Lo importante no es Sergio, es todo el equipo, desde los que juegan hasta los que no juegan. Lo importante es que estemos todos conectados con la afición para que pasen las grandes cosas”, agregó el volante.

Su rendimiento individual

Por otro lado, el futbolista de Rayados habló sobre su presente en el equipo: “Supongo que todo es cuestión de trabajar e insistir, siempre digo que lo importante es estar al servicio del grupo. Últimamente me ha tocado ser anotador y estoy contento, y no desistir”.

Publicidad

Publicidad

Luego del triunfo contra Atlético San Luis, ahora Rayados ya se prepara para lo que será la jornada doble del próximo martes, cuando Monterrey se enfrente como visitante ante Mazatlán y este sería el segundo partido de Sergio Ramos con la playera del club de la Liga MX.