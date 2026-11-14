Monterrey se enfrenta este sábado en un duelo clave ante Querétaro de cara a sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026. Rayados tiene la ventaja de que aún le quedan dos partidos por disputar y depende de sí mismo para meterse en la Fiesta Grande.
Pero el equipo de Matías Almeyda no se encuentra en su mejor momento; Monterrey viene de perder 4-0 con Toluca y, para el juego de este sábado, tiene varias bajas por lesiones y por convocatorias por la Fecha FIFA. Y además en las últimas horas se confirmó una nueva ausencia: la de Stefan Medina.
Según lo revelado por Canal 6 Deportes, el defensa colombiano presentó molestias musculares y por eso no estará disponible para sumar minutos con Monterrey frente a Querétaro.
Rayados tendrá siete bajas para enfrentar a Querétaro (Getty Images)
Si bien Stefan Medina ha perdido protagonismo con Matías Almeyda, a Rayados no le sobran las opciones en la defensa y debido a la expulsión de Carlos Salcedo ante Toluca quien aspiraba a meterse en la alineación titular era el colombiano, pero ahora no podrá hacerlo.
De esta manera, Alonso Aceves apunta a ser el acompañante de Víctor Guzmán en la línea de fondo del equipo regiomontano buscando un triunfo frente a Querétaro. Monterrey escalaría hasta la séptima posición en caso de ganarle a los Gallos Blancos.
El total de bajas de Rayados
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La baja de Stefan Medina se suma a las de Jesús Corona, Hugo Cuypers e Íker Fimbres que fueron convocados por sus respectivas selecciones, mientras que Óliver Torres y Carlos Salcedo están suspendidos y por último Djuka continúa lesionado.
En síntesis
- Stefan Medina no jugará con Rayados ante Querétaro debido a molestias musculares.
- Alonso Aceves y Víctor Guzmán se perfilan como los defensas centrales titulares de Monterrey.
- Siete futbolistas son baja en Rayados por lesiones, suspensiones y convocatorias de Fecha FIFA.