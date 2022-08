Ha comenzado la cuenta regresiva para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y por ello el timonel Gerardo “Tata” Martino ya se encuentra en su gira europea en donde ahora se encuentra en Sevilla para reunirse con Andrés Guardado y Jesús "Tecatito" Corona, y hablar sobre lo que les depara el Mundial para saber si podrá contar con ellos o no en esta justa mundialista.

Con información de TUDN se reveló que el objetivo del entrenador sudamericano es platicar con ambos elementos clave del combinado tricolor para saber la situación en la que se encuentra cada uno, las cuales han desatado la preocupación al interior del Tri Mayor pues por parte de “Tecatito”, este afectó el plan de México al lesionarse solo durante un entrenamiento con el conjunto del Sevilla.

El futbolista del Sevilla sufrió una fractura de peroné y rotura de ligamento del tobillo izquierdo en un entrenamiento del equipo, por lo que prácticamente los expertos de la salud ya lo habrían descartado de la justa mundialista, dado el tiempo de recuperación que le llevará al futbolista para volver a las canchas de juego.

Mientras que Guardado no ha tenido actividad con el Real Betis por temas administrativos, pues no han logrado registrarlo, y no hay una seguridad absoluta de que puedan hacerlo, además de que las ofertas de ir a otra liga no abundan para el futbolista mexicano pues ya es considerado un veterano. Por lo que la plática con Martino resultará fundamental para saber si podrá o no contar con ellos.