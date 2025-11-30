Es tendencia:
Ante la falta de oportunidades para Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, candidatean a otro portero de México para el Mundial 2026

La afición mexicana ya dio un nuevo nombre para sustituir al tercer portero del Mundial 2026.

Por Marilyn Rebollo

Nuevo portero candidateado para la Selección Mexicana
© Getty ImagesNuevo portero candidateado para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ha tenido un fuerte problema en las Fechas FIFA de este 2025, el mes de noviembre se jugaron los últimos partidos de preparación del año rumbo al Mundial 2026 y la mayor preocupación fue el tema de la portería porque si bien Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel tuvieron algunas atajadas muy buenas, también hubo errores muy malos de su parte.

Goleadas que cimbraron con el “Tala”, y errores en salidas y balón parado con Malagón hicieron que la afición se les fuera en contra y pidieran a Carlos Acevedo e incluso una oportunidad más para Guillermo Ochoa en el planteamiento de Javier Aguirre como ese tercer portero que se llevaría a la Copa del Mundo, pero se sumaría una opción más.

Recientemente en la Liguilla Rangel ha hecho muy buen trabajo con Chivas; Malagón quedó eliminado en Cuartos de Final y justo este mismo fin de semana Ochoa recibe un gol olímpico que lo aleja cada vez más; en tanto, Acevedo ya está de vacaciones desde hace un par de semanas porque su equipo no clasificó a la Fiesta Grande.

El portero que piden para Selección Mexicana

La afición en rede sociales, luego de ver el Xolos vs Tigres, han candidateado a Antonio Rodríguez, que ya ha sido el tercer portero de la Selección Mexicana. El arquero de Tijuana ha tenido un muy buen torneo y en el duelo de ayer atajó un penal y además sumó 9 atajadas más en un encuentro demasiado intenso, algo que viene haciendo desde que está en la Frontera.

Le quitó lugar a porteros como Salim Hernández y a Jesús Corona, pero al estar en un equipo poco mediático sonó justamente cuando estuvo en el foco que fue en la Liguilla. Además, hay que destacar que en varias ocasiones Malagón lo ha mencionado como su ejemplo, ya que ha mencionado que a él le debe esa copa que América le ganó a Tigres.

En síntesis

  • Los partidos de la Selección Mexicana en noviembre de 2025 generaron preocupación por el nivel de los porteros.
  • La afición candidatea a Antonio Rodríguez, portero de Tijuana, para la Selección Mexicana.
  • Antonio Rodríguez atajó un penal y sumó 9 atajadas en el partido Xolos vs Tigres.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
