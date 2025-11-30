En el marco de la Jornada 12 de la Primera División de Chipre, AEL Limassol empató 2-2 en condición de local ante el Apollon y no logró recortar distancias con los líderes tras recibir un gol olímpico Con 17 unidades, quedó lejos de líder Pafos, con 28.

El equipo de Guillermo Ochoa logró ponerse en ventaja por 2-0 gracias a las anotaciones durante el primer tiempo de Luther Singh y en el inicio del segundo de Leo Natel. Sin embargo, todo se iría por la borda en el complemento con una ráfaga de goles que arruinaron el partido.

A los 61 minutos descontó el rival tras una insólita jugada. Ochoa recibió un gol olímpico por parte de Gaëtan Weissbeck para que Apollon descontara en el marcador. El portero mexicano reclamaba una obstrucción por parte de un rival, pero el silbante dio por válida la anotación.

Para peor, Sergio Castel logró empatar el marcador a los 67 minutos con el segundo gol tras un buen remate. Para la mala fortuna del dueño de casa, el duelo terminó en empate y, de momento, se mantiene por fuera de clasificación de la Fase Campeonato por el título.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Guillermo Ochoa en AEL Limassol?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el guardameta mexicano lleva disputados 9 compromisos de los 12 posibles en la liga chipriota. Apenas mantuvo la valla invicta en dos oportunidades y recibió 16 goles en contra.

En síntesis

El equipo AEL Limassol de Guillermo Ochoa empató 2-2 de local ante Apollon por la Jornada 12 en Chipre.

de empató de local ante por la Jornada 12 en Chipre. Guillermo Ochoa recibió un gol olímpico de Gaëtan Weissbeck , lo que permitió al Apollon descontar el marcador.

recibió un de , lo que permitió al Apollon descontar el marcador. En 9 partidos de la temporada 2025-26, el portero mexicano Ochoa ha recibido 16 goles y mantuvo la valla invicta en dos oportunidades.

