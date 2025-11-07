La Selección Mexicana reveló la lista de los jugadores convocados para la Fecha FIFA de noviembre, donde el Tri se medirá en juegos amistosos ante Uruguay y Paraguay, dos conjuntos sudamericanos clasificados a la Copa del Mundo 2026.

El director técnico Javier Aguirre dio a conocer la lista de los 26 jugadores que concentrarán a partir de este domingo 9 de noviembre. La misma presenta varias ausencias y algunos regresos. También hay sorpresas sobre futbolistas que no se esperaban ver.

Dentro de las sorpresas, se pueden mencionar las apariciones de Jorge Ruvalcaba de Pumas UNAM, Obed Vargas de Seattle Sounders y Armando González de Chivas. Tres futbolistas que han demostrado un notable crecimiento en sus respectivos clubes.

En lo que respecta a los regresos, todos ellos son importantes: Raúl Jiménez de Fulham, Edson Álvarez de West Ham y Gilberto Mora de Xolos. Mientras los dos primeros superaron lesiones que los marginó en octubre, el juvenil de 17 años estaba jugando para el Tri pero en el Mundial Sub-20 en Chile.

Por último, repasando las grandes ausencias en el combinado nacional, se encuentran las de Santiago Giménez (lesión), Julián Quiñones (lesión), Guillermo Ochoa (decisión técnica), Jorge Sánchez (decisión técnica), César Huerta (lesión), Carlos Rodríguez (decisión técnica) y Alexis Vega (lesión).

Los 26 convocados de la Selección Mexicana paral a Fecha FIFA de noviembre

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia)

Johan Vásquez (Genoa/Italia)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

Kevin Álvarez (América)

Marcel Ruiz (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia)

Erick Sánchez (América)

Diego Lainez (Tigres UANL)

Edson Álvarez (Fenerbahçe/Turquía)

Fidel Ambriz (Rayados)

Gilberto Mora (Xolos)

Obed Vargas (Seattle Sounders/Estados Unidos),

Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra)

Hirving Lozano (San Diego/Estados Unidos)

Germán Berterame (Rayados)

Armando González (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM)

