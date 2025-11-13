La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y, de a poco, los entrenadores de los seleccionados nacionales empiezan a achicar la lista de jugadores que serán parte del grupo final. Para eso, todos los jugadores dan lo mejor de sí para poder ser parte del evento internacional.

Javier Aguirre no queda exento a esta cuestión y también deberá tomar decisiones sobre los jugadores que estarán en el torneo mundial. Son muchos jugadores que quieren ser parte de la Selección Mexicana y representar al país en una edición especial, donde justamente el país será anfitrión.

Si bien el DT tiene la última palabra, el periodista David Faitelson lanzó una teoría en ‘X’ sobre la presencia de un futbolista en el torneo, que ya tendría asegurada su presencia en la próxima edición. Se trata de Guillermo Ochoa quien no fue convocado por el Vasco a la Fecha FIFA.

Así lo manifestó: “Guillermo Ochoa ha viajado desde Chipre para tomarse fotografías con el nuevo uniforme de la selección mexicana de futbol…A pesar de no estar convocado para esta fecha FIFA, Ochoa es incluido en esta actividad comercial…Lo cual es, hasta cierto punto, entendible. Pero…eso, también, me hace pensar, que, por lo civil o por lo legal, Guillermo Ochoa jugara su sexto Mundial..“.

La realidad es que el Memo deberá trabajar, y mucho, para poder ser parte de su sexto mundial. Pero, por su trayectoria y personalidad, y que tampoco es algo crucial la participación de un tercer portero, el DT mexicano evalúa tener un referente histórico en la competencia.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Guillermo Ochoa en AEL Limassol?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, Guillermo Ochoa fue parte de, hasta el momento, 7 partidos con el AEL Limassol de Chipre. Recibió 13 goles y mantuvo la valla invicta en dos ocasiones. Es el portero titular en la liga desde la Jornada 4.

