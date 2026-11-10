Así sería la alineación ideal de la Selección Mexicana de Rafa Márquez contra Jamaica

Rafa Márquez todavía no pudo ganar como entrenador del Tri tras dos derrotas y dos empates en la pasada Fecha FIFA.

Esta semana comenzó una nueva Fecha FIFA y la Selección Mexicana de Rafa Márquez afronta su primer desafío importante en este nuevo ciclo. El Tri se enfrenta con Jamaica, primero como visitante y luego en suelo nacional, por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

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México viene de disputar cuatro amistosos en la Fecha FIFA pasada y no pudo ganar ninguno: perdió con Estados Unidos y Chile y empató con Colombia y Perú. Por esta razón, y más allá de que el Tri es favorito contra Jamaica, el equipo tendrá que demostrarlo en el campo.

La convocatoria sufrió varias modificaciones en comparación a la nómina anterior y jugadores importantes como César Montes y Julián Quiñones están presentes, mientras que Raúl Jiménez y Edson Álvarez continúan ausentes. Luego aparecen nombres nuevos como Armando León, Andrés Castaño y los regresos de Tecatito Corona y Rodrigo Huescas.

En cuanto a la alineación ideal, en la portería existe el debate de si Rafa Márquez mantendrá como titular a Raúl Rangel después de lo que fue su mal partido contra Estados Unidos en la Fecha FIFA pasada. Álex Padilla y Óscar García son la alternativa.

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Julián Quiñones vuelve a jugar con México tras el Mundial 2026 (Getty Images)

En la defensa en principio no debería haber muchas dudas. Los dos centrales titulares serían César Montes y Johan Vásquez, mientras que los laterales estarían destinados a Israel Reyes por la derecha y a Jesús Gallardo por la izquierda.

En el mediocampo sí hay más incógnitas. Erik Lira se presupone que será el contención titular, pero después Rafa Márquez cuenta con distintas alternativas. Si Gilberto Mora está en condiciones físicas de ser titular está claro que jugará desde el inicio y después quedaría un solo lugar, siempre y cuando el Káiser juegue con un sistema de 433.

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En la delantera los dos futbolistas fijos deberían ser Julián Quiñones por izquierda y Roberto Alvarado por derecha. Por lo tanto la incógnita sería con el delantero centro, posición en la que se la disputarían Armando González y Santiago Giménez dado que Raúl Jiménez no fue llamado por lesión.

La posible alineación ideal de México ante Jamaica

Raúl Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Armando González

Julián Quiñones

En síntesis

México se enfrenta con Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Raúl Jiménez y Edson Álvarez son bajas confirmadas en la convocatoria del Tri.

son bajas confirmadas en la convocatoria del Tri. Armando González y Santiago Giménez compiten por el puesto de centrodelantero titular.