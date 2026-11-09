Armando León da sus primeras impresiones sobre el llamado de Rafa Márquez a la Selección Mexicana

Siendo la sorpresa de Rafa Márquez en la lista, Armando León compartió sus impresiones de su primer llamado a la Selección Mexicana.

La renovación del combinado nacional con la mira puesta en el proceso mundialista ha entrado en marcha formalmente. Con Rafael Márquez encarando su segunda Fecha FIFA al frente de la Selección Mexicana, el “Káiser” comenzó a sacudir la baraja de nombres para consolidar una base competitiva de cara a los retos internacionales venideros, abriendo la puerta a perfiles inéditos en la nómina tricolor.

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Entre los seleccionados, la aparición que despertó mayor asombro y curiosidad en la opinión pública fue sin duda la de Armando León. Con Raúl Jiménez todavía en etapa de rehabilitación tras su intervención quirúrgica en la rodilla, y ante la evidente falta de contundencia que acusó el Tri en sus recientes presentaciones, la apuesta de Márquez por el artillero del NK Osijek de la Primera División de Croacia se convirtió de inmediato en la gran campanada de la convocatoria.

La reacción de Armando Leon al llamado de Márquez

Con la delegación azteca concentrada ya en Kingston para afrontar el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica, León vivirá su primera concentración con la Selección Mexicana a sus 26 años. En charla concedida a Claro Sports, el delantero relató las sensaciones experimentadas en el momento justo en que fue notificado de su inclusión en el listado nacional.

“Estaba con la gente del club y pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero traté de mantener la calma”, detalló León en la antesala del vibrante compromiso entre el Osijek y el Hajduk Split en el certamen balcánico, duelo que debió solventar en medio del frenesí informativo previo a su vuelo con destino al Caribe.

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¡ASÍ SE ENTERÓ DE SU CONVOCATORIA! 🇲🇽🗣️⚽



Armando León comparte cómo fue el momento que le dieron a conocer que sería seleccionado nacional, su sentir con la noticia y los objetivos que se plantea en esta Fecha FIFA con Rafa Márquez pic.twitter.com/c9gHk4Q5cD — Claro Sports (@ClaroSports) November 9, 2026

“Obviamente estoy muy, muy contento, muy feliz, pero lo primero y más importante era jugar hoy. Desde ahora puedo pensar en selección. Es un sueño. Es un gran orgullo para mí poder representar a mi país de esta manera”, manifestó el romperredes una vez concluida su actuación dominical con la escuadra europea.

En lo que va del calendario 2026-27 en suelo croata, Armando León registra una productiva cuota de cinco dianas y dos asistencias en 14 cotejos oficiales; sin embargo, el atacante formado en las fuerzas básicas del Pachuca y el Club León dejó en claro que asume este desafío con total disposición táctica: “Voy a matarme en la cancha y a trabajar exactamente en lo que el cuerpo técnico me pida para sumar y ayudar en todo lo que esté a mi alcance“, remató con determinación el ariete azteca.

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En síntesis