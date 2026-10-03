El seleccionado juvenil tiene revancha pronto y esto es lo que hay que saber de la siguiente prueba.

México hará este domingo su segunda presentación en el torneo de preparación para el Mundial Sub-17: la Vertex Cup 2026. En esta competición amistosa, el seleccionado nacional tuvo un estreno de mal sabor de boca y ahora podrá redimirse ante China. A continuación, todo sobre el próximo compromiso que tiene el equipo.

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¿Cómo llegan México Sub-17 y China al juego de la Vertex Cup 2026?

El ‘Tri’ arriba a este encuentro luego de caer por penales ante Argentina en el estreno tras empatar en tiempo regular, ubicándose en la 3° posición de la tabla, con 1 punto. Mientras tanto, los ‘Dragones’ alcanzan este desafío después de perder por la mínima ante Tanzania, colocándose en el 4° puesto del torneo, con 0 unidades.

Cabe recordar que la Vertex Cup 2026 es un torneo de “todos contra todos” donde compiten México, China, Argentina y Tanzania a única tabla. El equipo que más puntos suma en tres juegos es campeón. En caso de empate en los noventa siempre se define por penales, de los cuales el ganador se lleva dos puntos y el perdedor, uno.

¿Cuándo y a qué hora juegan México Sub-17 vs. China por la Vertex Cup 2026?

El partido México vs. China se llevará a cabo este domingo 4 de octubre, en el The SkyEx Community Stadium de Londres, Inglaterra, por la jornada 2 de la Vertex Cup. El inicio del compromiso está estipulado para que sea a partir de las 07.00 horas del Centro de México (14.00 hora local de la capital británica).

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México se mide ante China en un duelazo de Vertex Cup.

¿Dónde ver EN VIVO México Sub-17 vs. China por TV?

El partido México vs. China contará con la transmisión en directo para todo el territorio mexicano por televisión, en forma exclusiva, de la señal de Claro Sports. Esta cadena será la única por medio de la cual se podrá sintonizar en televisión el segundo encuentro del ‘Tri’ en la corriente Vertex Cup 2026.

¿Dónde ver EN VIVO México Sub-17 vs. China por streaming online?

El partido México vs. China se podrá seguir en directo a lo largo y ancho del suelo mexicano por streaming a través del sitio web y canal de YouTube de Claro Sports. Por otra parte, el duelo de esta Vertex Cup 2026 también se podrá observar en vivo en forma online y gratuita por la App de DAZN.