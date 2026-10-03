Los dos gigantes de la CONCACAF se medirán esta noche en un duelo plagado de antecedentes.

México y Estados Unidos se llevarán todos los flashes de las cámaras este sábado 3 de octubre, cuando sus selecciones mayores se crucen dentro de un amistoso internacional. Aprovechando la fecha FIFA, las autoridades organizaron una nueva edición del ‘Clásico’ entre los dos equipos más importantes y poderosos de la CONCACAF.

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No solamente se trata de un enfrentamiento entre dos conocidos y que juegan muy bien al futbol, sino de un duelo que cuenta con un rico y extenso historial de partidos. México y Estados Unidos se han medido mano a mano en numerosas competiciones internacionales, incluyendo múltiples finales y definiciones de títulos del continente.

A lo largo de la historia, los seleccionados han chocado en ¡79! oportunidades en total, por lo que este amistoso representará el encuentro número 80 entre ambos cuadros. Y lejos de un pensamiento común, no hay una paridad en este desquite sino un dominador claro que intentará ratificar su superioridad en el juego de hoy.

¿Quién ganará el amistoso, México o EEUU? [Foto: Getty]

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Entre todas las ediciones anteriores de este choque, México domina las cosas por 14 partidos de diferencia sobre Estados Unidos, y tratará de llevar esa ventaja a 15 esta noche. El conjunto que actualmente dirige Rafael Márquez lidera el historial de este cruce de selecciones ante el equipo que por estos días comanda Mauricio Pochettino.

El libro de cotejos entre los seleccionados de Concacaf comprende 38 triunfos de México, 24 victorias de Estados Unidos y 17 empates que denotan la supremacía mexicana. El ‘Tri’ es el país más ganador del continente y mantiene su paternidad, pese a algún tramo donde los ‘Stars and Stripes’ lograron algunos resultados favorables seguidos.

El último antecedente previo al amistoso internacional de este sábado data del 7 de julio del 2025, donde México ganó por 2-1 a Estados Unidos por la final de la Copa Oro. Las últimas ediciones de las dos competencias de selecciones más prestigiosas de la Concacaf se han definido con este partido, y el ‘Tri’ ha logrado imponerse en ambas.