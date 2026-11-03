La nueva convocatoria de la Selección Mexicana tendría una novedad fuera del radar de muchos.

Arrancó la cuenta regresiva para el retorno de México a la actividad oficial luego de su participación en la Copa del Mundo. Después de una serie de amistosos intermedios, llega el momento de la verdad: el debut en la Concacaf Nations League. Para ello, empieza a encaminarse la diagramación de la lista definitiva de convocados.

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Mientras el cuerpo técnico del ‘Tri’ ultima detalles finales antes del anuncio formal en las redes, Rafa Márquez escogió un ‘tapado’ para la nómina: Armando León. David Medrano, reconocido periodista de TV Azteca con fuentes en la Federación Mexicana, confirmó que ese nombre fue incluido en la nómina de reservados y estaría citado.

Armando León es un delantero centro mexicano de 26 años, nacido en la municipalidad de Ensenada, en Baja California, en enero del 2000. Su figura no aparece en el radar del aficionado futbolero promedio ya que, si bien surgió de un club de la Liga MX, no hizo carrera en México. Se fue a probar suerte a Europa y la FMF lo siguió.

El atacante se crió futbolísticamente en las fuerzas básicas del Club León, donde incorporó todos los conceptos principales y recibió la parte más sustancial de su formación. Allí pasó por la Sub-16, Sub-19, Sub-20 y Sub-21. Luego, tuvo la posibilidad de debutar en Primera División, pero apenas pudo jugar 9 partidos (donde marcó 1 gol).

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Luego de no percibir un protagonismo real en ‘La Fiera’, Armando León emigró a Andorra, donde encontró “su lugar en el mundo”. Fichó por el Rangers FC, donde anotó 43 goles en 56 juegos, en la Primera División de aquel país europeo. Gracias a aquella producción magnífica, pudo dar un nuevo paso hacia adelante en su carrera.

Armando León en su paso por el Rangers FC.

Después de su gran paso por el Rangers FC, Armando León tuvo un paso fugaz en Andorra por el FC Santa Coloma, donde sumó roce internacional. En esa institución únicamente disputó compromisos correspondientes a la Clasificación para la UEFA Conference League. No tuvo un rendimiento tan alto como la temporada anterior.

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Luego de ese período, Armando León se mudó de país y se fue a jugar a Croacia, donde actualmente representa al NK Ojisek, de la Primera División de esa nación. Allí ostenta en esta temporada 5 goles y 2 asistencias en 13 encuentros disputados, y poco a poco va volviendo a esa anterior versión conseguida en el Rangers.

Durante su camino europeo, el delantero fue monitoreado por la Selección y ahora tendría su primer llamado a México, en la segunda gira de Rafa Márquez. El entrenador apostará por Armando León para un puesto donde también estarían Armando González, Germán Berterame, Santiago Giménez y Henry Martín. Será su oportunidad de asombrar a todos.