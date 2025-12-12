No es Cristiano Ronaldo: la estrella de Portugal que anhela jugar en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas el próximo 28 de marzo bajo el nombre de Estadio Banorte luego de un largo periodo de remodelación de cara a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, certamen que tendrá a México como uno de sus tres anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

Publicidad

Para esta reinauguración, la Selección de México recibirá a nada más y nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo. El delantero de Al-Nassr tiene cientos de fanáticos en el país y se espera un estadio repleto para presenciar el amistoso internacional.

Ahora bien, aunque todavía faltan meses para este cotejo, algunas figuras de Portugal ya comenzaron a palpitar el partido y una de ellas reveló que anhela jugar en el Estadio Azteca. Se trata de João Neves, destacado mediocampista de PSG que viene de finalizar 19° en el Balón de Oro 2025.

João Neves celebra un gol con PSG (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo João Neves?

Neves platicó con TNT Sports luego del empate entre PSG y Athletic Club por UEFA Champions League y comentó sobre el amistoso con el Tri: “Lo espero. México es un país increíble. Y estoy con ganas de jugar ahí, de jugar en el Azteca“. Y completó: “Creo que voy a estar ahí para jugar, pero no lo sé. Es decisión de Roberto Martínez. Pero bueno, va a ser un gran partido y estoy muy ansioso“.

Cabe recordar que, después de enfrentar a Portugal, México tendrá otro desafiante partido contra Bélgica. Sin dudas un gran acierto de la Federación para prepararse de la mejor manera de cara al Mundial que comenzará el 11 de junio de 2026.

ver también El técnico de Portugal advirtió a Cristiano Ronaldo por lo que pasará con James Rodríguez en el Mundial

En síntesis

Estadio Azteca reabrirá como Estadio Banorte el próximo 28 de marzo .

reabrirá como el próximo . México enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reinauguración.

enfrentará a la de en la reinauguración. João Neves expresó su deseo de jugar en el renovado Estadio Azteca.

Publicidad