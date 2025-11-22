La Premier League se reanudó este sábado 22 de noviembre después de lo que fue la última Fecha FIFA del año. El Fulham de Raúl Jiménez recibía hoy al Sunderland, uno de los recién ascendidos pero que está haciendo una temporada sorpresiva.

En un partido igualado y en el que parecía que terminaría en empate, Raúl Jiménez le dio la victoria al Fulham con un gol en el minuto 84. El delantero de la Selección Mexicana cazó un centro desde la izquierda y se barrió para llegar antes que el defensa, en una acción clásica de un 9.

El Fulham venía de perder con Everton en la jornada pasada, por lo que esta es una victoria clave para los Blancos porque estos 3 puntos en su casa le permiten alejarse un poco de los puestos de descenso. Asimismo, esta fue el segundo triunfo consecutivo por Premier League en Craven Cottage.

Por su parte, Raúl Jiménez convirtió su segundo gol en el torneo. El mexicano no ha tenido malos rendimientos a lo largo de la temporada, pero sí le ha costado sumar celebraciones. Así que esta anotación vale doble, como premio individual y también por el triunfo del Fulham.

Recordemos que el ‘Lobo de Tepeji’ venía de convertir el martes pasado con México en la derrota ante Paraguay, por lo que Raúl Jiménez llegó a su segunda anotación consecutiva. El delantero alcanzó su tercer tanto con el Fulham en la temporada en 14 partidos disputados (un total de 25 goles en 87 encuentros).

En síntesis

Raúl Jiménez anotó el gol del triunfo para Fulham en el minuto 84 ante Sunderland.

Con este triunfo, Fulham se posiciona 14° en la tabla momentáneamente.

El gol es el segundo de Raúl Jiménez en la Premier League y el tercero en la temporada con Fulham.

