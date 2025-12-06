Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa serán los tres rivales de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial 2026. Después del sorteo de este viernes, el Tri ya conoce más en profundidad a quién se enfrentará.

Publicidad

Publicidad

Raúl Jiménez y Edson Álvarez son dos de los referentes de México que intentarán liderar al plantel en busca de una participación histórica en la Copa del Mundo. El Tri jugará dos de esos partidos en el Estadio Azteca, mientras que el restante lo hará en el Estadio Akron.

Luego del sorteo del Mundial 2026, Raúl Jiménez dio su opinión en platica con TUDN: “No hay rival a modo ni fácil, pero pudo ser peor. Es un grupo en el que se pueden sacar cosas positivas. Es un buen sector y se pueden sacar cosas positivas, ya estamos pensando en salir primeros”.

Por otro lado, el ‘Lobo de Tepeji’ se mostró ilusionado por estar en su tercer Mundial: “Tengo que seguir trabajando estos meses en el Fulham para que ese momento llegue. Me ha tocado ver tres partidos inaugurales desde la banca, y ahora tengo la mira puesta en poder iniciar el 11 de junio“.

Publicidad

Publicidad

México y Corea del Sur se enfrentaron en septiembre (Getty Images)

Por su parte, Edson Álvarez también se mostró a gusto con el sorteo que le tocó a la Selección Mexicana: “Contento, son rivales que conocemos. A Corea del Sur lo enfrentamos hace un par de meses. Sudáfrica es un viejo conocido… y también está la incertidumbre del tercer rival, que me parece podría ser uno de los más fuertes del grupo”.

El capitán del Tri se refirió a la presión de ser local y de jugar el partido inaugural del Mundial 2026: “Claro que se siente una responsabilidad, más al ser local y poder inaugurar el evento. Pero desde que inició este proceso lo vemos del lado positivo. Sabemos que tenemos a la gente de nuestro lado… no me quiero imaginar ese apoyo en México, eso nos hará sacar el extra en cada partido”.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras el sorteo de la Copa del Mundo 2026, la Inteligencia Artificial predijo cómo le irá a México

En síntesis