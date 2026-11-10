Gilberto Mora habla sobre la presión del mote ‘Niño Maravilla’ y su debut mundialista con México

Ahondando en la presión del apodo "Niño Maravilla" y la fama, Gilberto Mora compartió sus sensaciones luego de su debut en el Mundial 2026 con el Tri.

Gilberto Mora alcanzó recientemente la mayoría de edad, pero este hito personal no ha frenado en lo absoluto su vertiginosa evolución ni la enorme expectativa que la afición y la prensa especializada depositan sobre el talentoso mediocampista de los Xolos de Tijuana. Instalado en una nueva convocatoria con la Selección Mexicana, el juvenil tendrá la oportunidad de asumir galones protagónicos en el esquema tricolor en busca de bordar una nueva estrella regional.

Publicidad

Tras irrumpir con fuerza en la Copa del Mundo 2026, Mora se erige como uno de los pilares naturales dentro del proceso de renovación generacional comandado por Rafael Márquez. Si bien una dolencia física sufrida en la pasada ventana de septiembre y octubre mermó sensiblemente sus minutos de juego en la Liga MX durante el último mes, el “Niño Maravilla” reportó a la concentración como una de las piezas más desequilibrantes para encarar la eliminatoria de cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica.

En una distendida charla con el creador de contenido Diego ‘Arqui Juve‘ para el canal de YouTube Aprende y Construye, el futbolista fronterizo fue cuestionado sobre la losa mediática que podría representar dicho sobrenombre: “Pues no, o sea, está padre que digan eso. Ahora, pues toca seguir demostrando mi futbol, seguir haciendo las cosas bien para que a la gente le siga gustando cómo juego.“

Gil Mora y su primer mundial

Con apenas 17 años cumplidos, Mora no sólo debutó en la máxima fiesta del futbol internacional, sino que se consolidó de manera indiscutida en el once estelar del representativo mexicano. Luego de ingresar como relevo en el compromiso inaugural frente a Sudáfrica, el volante tijuanense saltó como titular inamovible en los cuatro cotejos restantes que disputó el conjunto azteca en el certamen ecuménico.

Publicidad

Al rememorar las sensaciones que experimentó al pisar la cancha en la justa del orbe, Mora describió con autenticidad su vivencia en el rectángulo verde: “Es el disfrutar jugar, tratas de ver donde están los rivales, tus compañeros, encontrar el espacio para dar ese pase final o ese tiro. Siento que en ese momento sale (solo),” explicó el volante, quien no ocultó los nervios del estreno: “A lo mejor, en el primer partido, cómo que no era presión, pero sí ansiedad, o ese nerviosito… pero después de ese juego fue pura alegría, pura felicidad“.

Con los 18 años recién cumplidos, y aun cuando goza de privilegios poco comunes para un joven de su edad, Mora reconoce que la celebridad le ha arrebatado experiencias cotidianas, aunque asume esa metamorfosis con entera madurez: “Al final, es algo con lo que sueñas. Sí, yo creo que tu vida cambia muchisimo, pues ya no puedes hacer cosas que antes sí como salir a una plaza o algo. Casi me tengo que ir disfrazado para pasar desapercibido. A veces me gustaría estar normal, pero disfruto eso de que la gente me reconozca, esta muy padre“, concluyó el juvenil seleccionado.

Publicidad

En síntesis