América cayó por 2-0 con Rayados y no pudo avanzar a la semifinal de la Liguilla. Guillermo Almada habló tras el fracaso.

América culminó su participación en el Apertura 2026 con un fracaso, luego de lo que fue la derrota por 2-0 frente a Rayados de este sábado en el Estadio Azteca. A Las Águilas le alcanzaban con empatar para avanzar a la semifinal, pero fueron sorprendidos por Monterrey.

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Si antes de la eliminación la figura de Guillermo Almada ya despertaba críticas, posterior a la derrota los cuestionamientos crecieron considerablemente. Después de la caída por la Liga MX, el entrenador uruguayo habló de lo sucedido y le pidió perdón a la afición azulcrema.

“Este tipo de cosas a mí me dan más fuerza y me dan impulso para lo que va a venir, que seguramente va a ser complicado. Pedirle disculpas a nuestra afición porque quisimos darle alegría y no se la pudimos dar, a pesar de la entrega de los jugadores“, comenzó diciendo Guillermo Almada.

“Hoy después del gol nos desesperamos. La parte anímica es importante en los jugadores. No pudimos concretar esa superioridad el otro día y algunas situaciones que tuvimos hoy antes de recibir los goles, que nos hubieran dado otra tranquilidad”, agregó el técnico del América acerca del juego ante Rayados.

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América no avanzó a la semifinal de la Liguilla (Reuters)

América llegó a los siete partidos sin ganar en la Liga MX, pero el DT charrúa no quiso hablar sobre eso: “Hay innumerables causas de esta situación que no voy a ejemplarizar ahora, que sería como tomar alguna excusa. Aquí estoy parado para ser responsable de esta situación y, como dije anteriormente, esto me va a dar más impulso, más fortaleza para el próximo semestre”.

Guillermo Almada habló de posibles fichajes

Guillermo Almada está convencido de quedarse en Coapa e incluso reconoció que espera que la directiva fiche más refuerzos: “Sí, seguramente va a haber refuerzos. América perdió muchos jugadores en este campeonato, muy importantes, de ciertas características, y es difícil renovar e incorporar esas características”.

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“Vamos a seguir en la renovación y tomaremos el tiempo necesario para tomar con lucidez las decisiones que sean pertinentes para hacer un América más fuerte y más competitivo”, culminó el entrenador. Más allá de su intención de quedarse, su futuro en Las Águilas aún no está asegurado y todo dependerá de la decisión de la directiva luego de analizar lo sucedido.

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