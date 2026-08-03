México vs El Salvador femenil: Horario y dónde ver

México femenil ya superó la fase de grupos y ahora estará peleando ante El Salvador para llegar a la Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La Selección Mexicana Femenilestá de nueva cuenta en una Semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que en esta ocasión, el conjunto de Vanessa Martínez tendrá que medirse ante El Salvador con la idea de conseguir su boleto a la Gran Final y volver a repetir esa medalla de oro, por lo que buscan el apoyo de los mexicanos.

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¿Cuándo y a qué hora es el México vs El Salvador?

El partido que definirá a la selección que llegará a la Final será el próximo martes 4 de agosto de 2026 a las 17:00 horas del centro de México en el Estadio Moca 85 en República Dominicana. En este encuentro sabremos si el equipo nacional tendrá la oportunidad de pelear por una medalla de oro en esta competencia de nueva cuenta.

¿Dónde ver la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Aunque en algunos partidos hubo problemas con la transmisión del equipo mexicano, en esta ocasión el duelo se podrá ver a través de la página web de Azteca Deportes digital, así como en la cuenta de YouTube de Claro Sports. En estas dos opciones se estará llevando a cabo este duelo para conocer a quienes avanzan a la próxima y última ronda.

Las líderes del Grupo B

El equipo tricolor llega a estas instancias después de haber conseguido sumar un par de victorias y un empate. En su primer enfrentamiento ante Puerto Rico consiguieron un resultado de 0-0; en su duelo ante Colombia, consiguieron derrotar con un marcador de 1-0; y en su último juego ante Jamaica golearon 7-0 al final.

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La escuadra azteca quedó como líder invicto del Grupo B, por debajo de ellas estuvo Colombia con 6 unidades, Puerto Rico con 4 en la tercera posición y Jamaica fue el cuarto lugar sin haber vencido en ninguna ocasión manteniendo cero puntos. Es por ello que tras ese liderato ahora se medirá ante el segundo lugar del Grupo A que fue El Salvador.

En síntesis