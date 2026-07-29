Dónde ver en vivo el debut de México Femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Llegó el día en el que la Selección Mexicana Femenil, demostrará la razón por la cual son las actuales campeonas y ganadoras de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Puesto que este miércoles debutan en esta competencia, tras haber conseguido el podio en el 2023 tras vencer a la Selección de Venezuela.

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¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs Puerto Rico?

En este primer enfrentamiento del Grupo B, México tendrá que medirse ante Puerto Rico este miércoles 29 de julio del 2026 en el Estadio Cibao FC, Santiago. La cita para este enfrentamiento es a las 17:00 horas del centro de México. De esta manera, las elegidas por Vanessa Martínez buscarán refrendar el título desde este primer duelo.

¿Dónde ver el debut de la Selección Mexicana Femenil?

En nuestro país tendremos varias opciones de transmisión para poder ver al equipo tricolor debutar en esta competencia. La primera es en televisión restringida por Fox Sports; la segunda es mediante YouTube en Claro Sports; y la tercera en televisión abierta a través de Azteca Deportes, aunque también puede ser en su página web.

El camino de las jugadoras mexicanas comienza con este encuentro ante Puerto Rico, pero también tendrán que medirse ante Colombia el 31 de julio a las 17:00 horas del centro de México: y el domingo 2 de agosto frente a Jamaica a las 14:00 horas, en busca de clasificarse entre los dos primeros equipos de su grupo para la siguiente ronda.

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El equipo de Martínez tendrá este reto después de una serie de partidos amistosos donde ya pudo probar a su equipo completo y analizar los detalles previos para esta competencia, en espera de que puedan conseguir emular lo que en la última edición y subir al podio de nueva cuenta ahora con estas jugadoras que quieren ser protagonistas.

En síntesis