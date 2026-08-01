La Selección Mexicana anunció la vuelta de Giovani Dos Santos: “Hay regresos que se sienten diferentes”

La cuenta oficial del Tri hizo un sorpresivo anuncio sobre el exdelantero de América, Barcelona y Tottenham, entre otros.

La Selección Mexicana hizo un inesperado anuncio en las últimas horas: el regreso de Giovani Dos Santos. No obstante, esta vuelta no será ni como jugador ni como parte del cuerpo técnico de Rafael Márquez, sino que se trata de algo diferente.

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En el marco del lanzamiento del videojuego EA FC 27 (ex FIFA), el Tri reveló que Giovani Dos Santos llegará en la nueva entrega como leyenda en el modo de juego FUT (Ultimate Team). “Hay regresos que se sienten diferentes”, publicó la cuenta oficial @miseleccionmx.

Hay regresos que se sienten diferentes. 🇲🇽✨



Giovani dos Santos llega al Salón de FUT™. Reserva Ya EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Plus Edition. pic.twitter.com/78wyyuHFYZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2026

El exatacante mexicano pasó por destacados equipos de Europa a lo largo de su carrera como Barcelona, Tottenham o Villarreal. Además, con el Tri ganó la Copa Mundial Sub-17, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y tres Copas Oro de la CONCACAF.

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Último partido oficial de Giovani Dos Santos

La última vez que Gio Dos Santos pisó un terreno de juego de manera oficial fue el 11 de abril de 2021, en el empate 1-1 entre Club América y Tigres UANL por el Torneo Clausura de la Liga MX. Dicho encuentro se disputó en el Estadio Universitario.

Jugadores históricos mexicanos en Ultimate Team

Gio Dos Santos se suma a una selecta lista de jugadores emblemáticos mexicanos en el videojuego. Hugo Sánchez y Luis Hernández fueron las primeras leyendas del Tri en ser incluidas en el videojuego, mientras que más adelante se sumaron Jorge Campos y Rafa Márquez.

Carta especial de Hugo Sánchez en FUT 26 (Foto: @FraFilter)

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En síntesis