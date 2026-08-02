Rafa Márquez sumaría un ayudante del Chelsea para su cuerpo técnico en la Selección Mexicana

El Tri quiere aportar jerarquía para comenzar con su reestructuración con el nuevo entrenador.

La Selección Mexicana atraviesa una etapa de reestructuración en sus áreas técnicas de cara a los próximos compromisos internacionales. Tras los recientes movimientos en la conducción del equipo nacional, la dirigencia acelera la conformación del grupo de trabajo que acompañará a Rafael Márquez en el banquillo.

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En ese escenario, la Federación Mexicana de Fútbol entabló pláticas formales con Bernardo Cueva para sumarlo al nuevo cuerpo técnico del Tri. La intención de la cúpula directiva apunta a incorporar una figura de alto nivel estratégico para fortalecer el trabajo de campo.

Quién es Bernardo Cueva, el posible nuevo ayudante de Rafa Márquez

El analista tapatío se desempeña actualmente como jefe de análisis de táctica fija en el Chelsea de la Premier League. Su especialización en el balón parado y su recorrido en el balompié europeo lo posicionan como una pieza clave para potenciar la preparación táctica del plantel.

La irrupción de Cueva en los planes del estratega nacional coincide con el estancamiento de otras alternativas. Las opciones de incorporar a figuras como Alfredo Talavera y Andrés Guardado comenzaron a perder fuerza en las últimas horas debido a dificultades para concretar sus llegadas.

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Bernardo Cueva convenció a Rafa Márquez de unirlo a su cuerpo técnico por la labor realizada en Chelsea. (X)

Con el objetivo de definir el equipo de trabajo previo a la presentación oficial del entrenador, la FMF busca agilizar las gestiones con el especialista del club inglés. El arribo del integrante de los Blues representaría un refuerzo metodológico de primer nivel para el seleccionado.

La posible llegada de Bernardo Cueva representa un salto de calidad en la preparación táctica del plantel. Su trayectoria en Europa respalda la apuesta por un cuerpo técnico más completo y enfocado en los detalles. El Tri busca afianzar un equipo de trabajo sólido para competir al máximo nivel.

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En síntesis